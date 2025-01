Libera spazio sulla memoria e migliora le prestazioni di smartphone e PC

Anche i device di ultima generazione dopo qualche anno iniziano a perdere efficienza. Soprattutto le prestazioni vanno incontro a un calo impressionante, motivo per cui valutiamo di cambiare device. Prima di passare a un nuovo smartphone o PC perché non provare a migliorarne l’efficienza? Uno dei metodi più semplici ed efficaci è quello di liberare spazio sulla memoria. Vediamo come farlo e dove spostare i file più importanti.

Come liberare spazio su PC e smartphone

Liberando spazio nella memoria di smartphone e PC si ottengono migliori prestazioni, si aumenta la durata della batteria, si prevengono molti malfunzionamenti e si aumenta lo spazio per effettuare gli aggiornamenti delle app e dei programmi e per salvare nuovi contenuti. Questo perché il sistema operativo e i componenti che gestiscono il funzionamento di smartphone e PC lavorano meglio quando ci sono meno file da lavorare.

I sistemi per liberare spazio sulla memoria di PC e smartphone sono diversi. Per il PC è utile andare a rimuovere i file temporanei, disinstallare i programmi inutilizzati ed effettuare una scansione con un antivirus per eliminare file pesanti che possono rallentare il dispositivo. Per gli smartphone, invece, è utile sia disinstallare le app inutilizzate che andare a svuotare la cache delle app. Infine, sia per il PC che per lo smartphone, è fondamentale spostare video, foto, documenti e file di vario tipo.

Spesso sono questi i file che occupano più spazio. Eliminarli è un peccato considerando che sono spesso foto, video e documenti personali che custodiscono ricordi importanti. Ecco allora la soluzione: utilizzare un servizio di cloud storage.

InternXT è una delle migliori realtà a cui fare riferimento scegliendo uno dei piani da 500 GB, 2 TB, 5 TB 0 10 TB. In questo modo regolarmente si possono spostare i file dalla memoria dello smartphone e del PC a quella del cloud storage andando a liberare lo spazio sui device e migliorarne le prestazioni, ma anche a ottenere un livello superiore di sicurezza e l’accesso in qualsiasi momento a tutto il proprio archivio digitale.