Libero Mail e Virgilio Mail di nuovo funzionanti

I disservizi che nei giorni scorsi hanno interessato Libero Mail e Virgilio Mail sono finalmente stati risolti. È quanto comunicato da Italiaonline, con una nota in cui definisce i due servizi pienamente accessibili . La rassicurazione per gli utenti è quella di poter recuperare i messaggi ricevuti durante il blackout, ma solo se il provider del mittente prevede un nuovo tentativo di invio automatico.

Desideriamo informare i nostri utenti che da ormai diverse ore le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono tutte accessibili. Per maggiori dettagli, si rinvia alle FAQ disponibili nelle pagine di aiuto. Ci scusiamo nuovamente con tutti i nostri utenti, consapevoli dei disagi arrecati.

Problemi risolti: Libero Mail e Virgilio Mail online

Non è dunque da escludere l’ipotesi di dover fare i conti con una mancata ricezione delle email. Un grattacapo non di poco conto, soprattutto per chi si affida quotidianamente alle piattaforme per gestire le comunicazioni relative all’ambito professionale. Ecco il chiarimento fornito.

I messaggi inviati alle caselle Libero e Virgilio nei giorni scorsi sono stati o saranno recapitati a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito l’invio delle email negli ultimi giorni. Al riguardo, ogni provider ha delle differenti modalità di risposta agli avvisi di mancato recapito e di nuovo tentativo di invio, a seconda del tempo massimo di mantenimento del messaggio nella propria coda.

Italiaonline ha inoltre reso noto di aver preso in considerazione dei ristori da riconoscere agli utenti. Maggiori informazioni a tal proposito saranno recapitate nelle caselle dei diretti interessati entro i prossimi giorni.

Per scusarci con i nostri utenti, stiamo valutando le più opportune modalità di ristoro a seconda dei servizi sottoscritti. Ulteriori comunicazioni saranno inviate nei prossimi giorni via mail e non richiederanno di cliccare su alcun link o compilare dati o form, a tutela da azioni di phishing.

Rimane attivo il numero telefonico da contattare per l’assistenza 02 83 90 55 21 ). Inoltre, sono a disposizione FAQ aggiornate (per gli utenti di Libero Mail e per quelli di Virgilio Mail).

Il provider chiarisce che non si è trattato di un attacco, ma dell’esito di problemi insorti durante un’attività di manutenzione preannunciata ed eseguita nella notte tra il 13 e il 14 giugno, ormai quasi una settimana fa. Il riferimento è a una non meglio precisata instabilità dell’infrastruttura su cui poggiano i due servizi di posta elettronica. Non c’è stata alcuna fuga di dati né violazione relativa alla sicurezza.