LibreELEC 12.0.1 è stato rilasciato con l'aggiornamento a Kodi 21.1

LibreELEC, un sistema operativo progettato appositamente per eseguire Kodi, ha lanciato la sua ultima versione, ovvero LibreELEC 12.0.1. Questo aggiornamento è cruciale per gli utenti di dispositivi con SoC ARM a 64 bit come Raspberry Pi 4 e 5, che ora utilizzano lo spazio utente aarch64. Ciò significa che il solito metodo di aggiornamento tramite le impostazioni di LibreELEC non visualizzerà le release di LibreELEC 12.0, poiché il sistema non supporta più le immagini arm. Per aggiornare la versione, gli utenti devono posizionare manualmente il file di release di LibreELEC 12 nella directory “/storage/.update” e riavviare il dispositivo.

Per coloro che accedono a servizi di streaming protetti da DRM come Netflix o Prime Video, è necessario eliminare la cartella Widevine CDN in “/storage/.kodi/cdm“. Dopo questa eliminazione, il sistema scaricherà e installerà automaticamente le nuove librerie Widevine aarch64 alla prima esecuzione. Gli utenti Docker dovrebbero rimuovere tutti i contenitori “arm” esistenti prima dell’aggiornamento, in particolare quelli che utilizzano componenti aggiuntivi da LinuxServer.io o installano contenitori tramite la console. Dopo l’aggiornamento del sistema, gli utenti possono reinstallare i loro contenitori con versioni compatibili con aarch64 per mantenere la funzionalità.

LibreELEC 12.0.1: le altre novità dell’aggiornamento

Naturalmente, LibreELEC 12.0.1 non riguarda solo cambiamenti all’architettura. Kodi stesso è stato aggiornato alla versione 21.1. Il kernel Linux è stato poi aggiornato alla versione 6.6.46, insieme a diversi aggiornamenti e correzioni minori che migliorano la stabilità e l’usabilità del sistema. Inoltre, alcuni dispositivi come Allwinner OrangePi Win e Rockchip RK3328 hanno problemi di compatibilità e attualmente non funzionano correttamente con la nuova versione. Inoltre, lo strumento RPi gpiozero non funziona correttamente a causa di una mancata corrispondenza della versione del kernel. Ciò richiede una modifica temporanea del codice per gli utenti che necessitano di questa funzionalità.

L’aggiornamento offre un supporto migliorato per i contenuti HDR sulle moderne GPU AMD e Intel che utilizzano lo stack grafico GBM/V4L2. Tuttavia, coloro che utilizzano GPU Nvidia o hardware più vecchio potrebbero riscontrare dei problemi e si consiglia di utilizzare l’immagine Generic-Legacy sullo stack grafico X11. Infine, a causa di sostanziali cambiamenti nell’architettura e nelle capacità del software, l’aggiornamento da versioni precedenti a LibreELEC 10.x richiederà un’installazione pulita. Agli utenti è consigliato di creare un backup prima dell’aggiornamento per evitare potenziali perdite di dati. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’annuncio di rilascio pubblicato sul blog ufficiale.