LibreOffice 25.2.2 si aggiorna con ben 83 correzioni

Document Foundation ha da poco rilaciato LibreOffice 25.2.2, il secondo aggiornamento di manutenzione della suite gratuita di software per l’ufficio. La nuova versione si concentra sulla correzione di vari bug e sul miglioramento della stabilità, al fine di assicurare un’esperienza sempre solida e robusta.

LibreOffice 25.2.2 migliora la stabilità con altre 83 correzioni

LibreOffice 25.2.2 va a risolvere ben 83 problemi segnalati dagli utenti, tra cui crash e piccoli fastidi, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più fluida e affidabile. I dettagli tecnici di tutte queste correzioni sono consultabili nei changelog della RC1 e RC2 sul sito ufficiale. Gli utenti possono già scaricare i binari della nuova versione per le distribuzioni GNU/Linux basate su DEB e RPM direttamente dalla pagina ufficiale. Chi ha installato la suite tramite i repository della propria distribuzione Linux dovrà invece attendere che l’aggiornamento arrivi nei canali stabili.

Nella sua versione principale, vale a dire la 25.2, la suite ha introdotto novità molto importanti, come una funzione per la privacy che elimina tutte le informazioni personali dai documenti, inclusi nomi degli autori, timestamp, tempi di modifica, configurazioni della stampante, modelli di documento e dati relativi a commenti e modifiche tracciate. La serie 25.2 sarà supportata con sette aggiornamenti di manutenzione fino al 30 novembre 2025, e la prossima versione, vale a dire LibreOffice 25.2.3, è attesa tra fine aprile e inizio maggio 2025. Come di consueto, il consiglio è quello di aggiornare al più presto per beneficiare delle ultime correzioni.

Parallelamente, oggi è stato rilasciato anche LibreOffice 24.8.6, sesto aggiornamento della serie 24.8, che risolve 31 bug, di cui è possibile consultare i dettagli nelle liste cambiamenti delle RC1 e RC2. Questa versione sarà invece supportata fino al 12 giugno 2025, con la versione 24.8.7 previsto per maggio 2025.

Come è noto, la suite è disponibile in diverse edizioni, tra cui quella “Community”, mantenuta da collaboratori volotari, e “Enterprise”, adatta all’uso aziendale e professionale, con applicativi che combinano flessibilità, potenza e accessibilità.