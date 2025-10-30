LibreOffice 25.2.7 è disponibile per il download

The Document Foundation ha appena annunciato la disponibilità di LibreOffice 25.2.7 nella sua forma definitiva (stable). Come suggerisce la numerazione, si tratta del settimo aggiornamento rilasciato per la versione della suite distribuita a febbraio. Sarà anche l’ultimo, il termine del supporto è previsto per il 30 novembre. Il consiglio, per chi può già farlo, è di passare alla più recente 25.8.2 pubblicata poche settimane fa.

43 bug corretti in LibreOffice 25.2.7

Stando ai changelog, gli update distribuiti hanno corretto un totale di 43 bug identificati nel codice della 25.2. La suite, per chi non ne fosse a conoscenza, è compatibile con computer basati su Windows, macOS e Linux.

Include applicazioni per la produttività e in particolare per l’editing dei documenti: Writer per i testi, Calc per i fogli elettronici, Impress per le presentazioni, Base per i database, Draw per la grafica vettorial0, Math per le formule matematiche e il modulo Charts per i grafici.

Tutte le versioni di LibreOffice sono disponibili per il download attraverso le pagine del sito ufficiale, in forma gratuita. Lì è possibile scegliere l’edizione corretta, in base al proprio sistema operativo.

Per chi vuole affrontare la migrazione da Microsoft 365 e dal suo modello in abbonamento, The Document Foundation ha pubblicato in estate una guida passo passo per dire addio a formati proprietari come DOCX, XLSX e PPTX, per abbracciare l’interoperabilità delle alternative ODF.

Meglio LibreOffice 25.8.2, se possibile

La versione 25.8 è stata pubblicata a fine agosto, portando con sé novità importanti a livello di funzionalità e compatibilità. Ad esempio, supporta l’esportazione in formato PDF 2.0. Inoltre, il codice è stato ottimizzato, tanto da portare a un’apertura dei file in Writer e Calc più veloce fino al 30%, a una fluidità maggiore nelle operazioni eseguite su macchine virtuali e nello scrolling dei documenti più lunghi.

La prossima release 25.8.3 è già disponibile in anteprima e attesa nella sua incarnazione stable per il mese di novembre.