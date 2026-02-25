LibreOffice Online torna in sviluppo: l'annuncio ufficiale

LibreOffice Online sarà una realtà. Non sappiamo ancora quando, ma l’annuncio di oggi riporta a galla un’iniziativa lanciata parecchi anni fa (su queste pagine c’è un articolo del 2011), ma mai arrivata a concretizzarsi. Ora i tempi sembrano maturi per rilanciarla, accogliendo così una richiesta formulata da molti utenti.

LibreOffice è un’applicazione desktop, ma riceviamo molte richieste per una versione web della suite che gli utenti possano distribuire sulla propria infrastruttura.

Riprendono i lavori su LibreOffice Online

Lo ha reso noto un post sul blog ufficiale, citando una recente decisione presa dal consiglio che guida The Document Foundation che di fatto revoca lo stop imposto nel 2022. Le motivazioni che hanno portato ad accantonare l’idea sono state superate . Ha così preso il via il processo che porterà al debutto di questa nuova versione, accessibile da browser e che non richiederà di installare il pacchetto in locale.

Il primo step del percorso consiste nel riaprire il repository dedicato a LibreOffice Online, così che ognuno possa contribuire alla sua realizzazione. Sarà importante il coinvolgimento della community, in modo coerente con la filosofia dell’intero progetto.

Molti dettagli sono ancora da definire, a partire da quelli riguardanti le tempistiche. Ci sentiamo di prevedere che non sarà un’attesa breve. The Document Foundation ha promesso di fornire man mano degli aggiornamenti sui piani e ha già chiarito che non ha intenzione di offrire il supporto enterprise per questa edizione della suite.

Per ora c’è la versione 26.2 su desktop

La più recente versione desktop di LibreOffice è la 26.2 pubblicata all’inizio di febbraio. Tra i cambiamenti più significativi introdotti c’è un’ottimizzazione generale del codice che migliora le prestazioni, in particolare durante l’apertura, la modifica e il salvataggio dei documenti di grandi dimensioni. Sono stati compiuti passi in avanti anche per quanto riguarda la compatibilità con i formati open e proprietari. È in download per Windows, macOS e Linux con interfaccia in oltre 120 lingue.