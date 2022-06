Libri scolastici 2022/23: è il momento di prenotarli, ecco come

Le scuole stanno per terminare e per le famiglie arriva il momento in cui si riceve l’elenco dei libri scolastici che dovranno essere adottati l’anno successivo. Si tratta di un momento nel quale spesso l’occhio cade giocoforza sulla somma finale, dove è chiaro quale sarà il budget necessario per dotare i propri figli del materiale necessario per affrontare il nuovo anno.

Ormai da alcuni anni è disponibile un metodo semplice, rapido e conveniente per ordinare i propri libri: si tratta del servizio “Adozioni libri scolastici“, grazie al quale i libri sono selezionati dal catalogo Amazon ed inviati direttamente a casa sulla base delle liste precaricate dai singoli istituti scolastici.

Libri scolastici 2022/23: come ordinarli

Ci sono due modi per scegliere i propri libri, dunque:

andare mirati con una ricerca puntuale, oppure per categorie (esempio: elementari, medie, superiori); utilizzare gli elenchi preordinati del sito dedicato.

In quest’ultimo caso la procedura è estremamente semplice. Occorre anzitutto andare su QUESTA PAGINA e quindi selezionare il link indicato sul menu “Adozioni Libri Scolastici”:

Si atterra così sulla pagina nella quale è possibile cercare la propria scuola scegliendo nell’ordine regione, provincia, città e istituto scolastico: l’ultima opzione da selezionare è la classe per la quale occorre cercare l’elenco dei libri. Elementari, medie, superiori: tutti gli istituti hanno consegnato il proprio elenco e possono dunque essere individuati all’interno del menu, facilitando così l’individuazione dei volumi da acquistare e portando immediatamente avanti l’acquisto ritrovandosi il tutto a domicilio entro i tempi di consegna indicati.

A questo punto si aprirà un elenco completo ed affidabile, basato sulle scelte compiute dall’istituto: è possibile mettere nel carrello tutti i libri insieme, ordinarli e riceverli a domicilio con prezzi spesso dotati di sconti interessanti. Volendo se ne possono ordinare soltanto alcuni, oppure fare acquisti multipli: il vantaggio è quello di avere riferimenti caricati dallo stesso istituto, dunque senza margini di errore.

In molti casi i libri sono in stampa e la consegna non avverrà prima di 1-2 mesi: per questo motivo il consiglio è quello di affrettarsi nell’ordine, potendo così contare sulla certezza di avere il libro a disposizione quando arriverà settembre e sarà venuto il momento di riempire lo zaino per ripartire.

Buone vacanze, ragazzi! Buon acquisto, genitori!

