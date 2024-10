Lidl regala 500€ di spesa: arriva la nuova email phishing

Purtroppo una nuova email di phishing è in viaggio tra le caselle di posta elettronica di molti utenti. Si tratta di una truffa online che sfrutta il marchio Lidl per proporre un fantomatico buono spesa del valore di 500€. Questa è l’esca per spingere il destinatario “fortunato” a cliccare sul link contenuto nella mail.

Infatti, questo link rimanda a una pagina di phishing che permetterebbe alla preda di partecipare a un concorso. Ovviamente si vince sempre, ma l’utente non lo sa. Pensando quindi di essere davvero tra i fortunati vincitori di questo premio, inserendo tutti i dati personali e dettagli di pagamento si getta nelle mani dei cybercriminali.

Un classico attacco di phishing che fa leva su un regalo molto accattivante per evitare che l’utente ragioni sul fatto che quella email possa essere invece una truffa. Ovviamente Lidl non c’entra nulla con queste mail, ma anch’essa è vittima dello sfruttamento che i criminali fanno per raggirare gli utenti.

Email Phishing Lidl: come rubano i tuoi dati e come li utilizzano

La mail di phishing che sfrutta Lidl come esca per rubare dati e denaro agli utenti è stata realizzata molto bene. Per loghi e grafiche sembra proprio sia stata inviata dalla nota catena di discount famosa in tutta Europa. L’utilizzo di questi brand non è di certo casuale. Infatti, garantiscono ai criminali di generare fiducia nell’utente medio.

All’interno il link che farebbe vincere un buono spesa di 500€ rimanda a una pagina di phishing dove l’utente deve compilare un form, subito dopo aver vinto il premio. Inserendo i suoi dati personali e i dettagli di pagamento per sbloccare il regalo fornisce le informazioni sensibili ai cybercriminali.

Come riconoscere e difendersi da questa truffa online

Tutti possono riconoscere questa come tante altre truffe online simili. Per prima cosa, il fatto che venga usato un marchio famoso come Lidl non è indice di sicurezza. Oggigiorno i criminali del web con facilità riescono a ricreare le stesse grafiche dei siti web anche complessi. Quindi occorre prestare attenzione a:

premi troppo belli per essere veri;

per essere veri; vincite troppo facili ;

; dominio email da verificare con quello ufficiale.

Infine, verifica sempre la promozione o il concorso Lidl che hai ricevuto via email con quelli ufficiali che sono sempre pubblicati sul sito della catena di discount.