Light and Magic in streaming: come guardare la nuova serie Disney

Chi non ama godersi in tutta comodità davanti alla propria Smart TV la propria serie TV preferita, magari con in mano una birra ghiacciata e una busta di patatine fritte?

Tutto questo è diventato possibile grazie allo streaming e alle piattaforme che trasmettono, dietro abbonamento, le ultime serie TV e i film da poco usciti al cinema.

Disney+ è, attualmente, il miglior servizio di video on demand, che ha arricchito di recente il suo catalogo con i contenuti di Fox. Oltre agli appassionati dei film Marvel e dell’universo di Star Wars, che non dovrebbero assolutamente fare a meno di questo servizio, gli appassionati di docu-serie non possono perdersi “Industrial Light And Magic”, attualmente trasmessa da Disney+.

Disney+ e la docu-serie Industrial Light And Magic

Industrial Light And Magic racconta il percorso storico della società che ha creato gli effetti visivi dei film di fantascienza che hanno fatto la storia del cinema, come Terminator 2, E.T, Jurassic Park, Star Wars, tanto per citare alcuni titoli.

Per godersi questa eccezionale serie TV su Disney+, basta soltanto entrare nel sito ufficiale e abbonarsi. L’abbonamento può essere sottoscritto mensilmente, pagando soltanto 8,99 euro.

La soluzione migliore è l’abbonamento annuale a soli 89,90 euro, che consentirebbe un risparmio del 15% rispetto a un abbonamento mensile.

Oltre alla citata docu-serie, un’altra novità è Baymax, nuovissima serie televisiva in sei episodi sull’assistenza sanitaria e sulle varie tematiche che orbitano in questo settore, affrontate però con molta leggerezza.

Particolarmente interessante è GroupWatch, una funzionalità che offre agli utenti la possibilità di visionare i contenuti insieme ai propri parenti o amici nonostante si è lontani.

Il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento con Disney+ per non perdere la visione di queste nuove serie TV e anche rinunciare all’ampio catalogo che il servizio ha messo a disposizione per i propri utenti e per quelli potenziali.

