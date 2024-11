Lightricks lancia generatore video AI open-source velocissimo

Lightricks, l’azienda dietro app come Facetune e Videoleap, ha appena rilasciato LTX Video 0.9, il suo primo generatore video AI. La grande novità? È open-source e promette prestazioni da record. Certo, siamo ancora lontani dai risultati di modelli proprietari come Kling o Runway Gen-3, ma per essere un progetto open-source e gratuito siamo di fronte ad un tool molto promettente.

LTX Video, il nuovo generatore AI open-source di Lightricks punta su velocità e fluidità

Secondo quanto dichiarato da Lightricks, LTX Video è in grado di generare un video di 5 secondi in soli 4 secondi, utilizzando una GPU Nvidia H100 e con una risoluzione di 768 x 512 pixel. Certo, con una più abbordabile RTX 4090 i tempi si allungano, ma si rimane comunque su livelli impressionanti.

Il segreto di queste performance? Un’architettura “diffusion transformer” che assicura transizioni coerenti tra i singoli fotogrammi, per un movimento più fluido e realistico. Il risultato sono video di alta qualità, con un livello di dettaglio e una consistenza del movimento molto interessante per un modello open-source.

Un modello aperto e adattabile

La scelta di rendere LTX Video open-source apre interessanti prospettive. Da un lato permette a ricercatori e sviluppatori di tutto il mondo di contribuire a migliorarlo e ad espanderne le capacità. Dall’altro lo rende adattabile a diverse esigenze, dalle applicazioni creative a quelle più interattive.

Yaron Inger, CTO di Lightricks, non nasconde il suo entusiasmo: “La possibilità di generare video più velocemente di quanto si possa guardarli apre la strada ad utilizzi che vanno oltre la semplice creazione di contenuti, come il gaming o esperienze interattive per lo shopping, l’apprendimento o la socializzazione“.

Che sia usato per generare video partendo da un’immagine o da un testo, LTX Video si dimostra veloce e versatile. E grazie al codice sorgente liberamente accessibile, probabilmente vedremo presto sviluppi interessanti da parte della comunità.