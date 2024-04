Limitless Pendant è la clip IA che registra tutto

Si chiama Limitless Pendant ed è il nuovo gadget IA pensato per l’ambito professionale, più nello specifico per i meeting. Non ha display (proprio come Humane AI Pin) e può essere agganciato alla maglietta, alla camicia, alla giacca o a una collana, come una sorta di clip magnetica. Di fatto, si tratta di un indossabile che registra tutto quanto detto durante una riunione, per poi far leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di trascriverlo ed elaborarne un riassunto o degli appunti.

Cos’è e come funziona Limitless Pendant

È racchiuso in un corpo realizzato in alluminio rivestito ed è impermeabile. La connettività è ovviamente wireless, grazie ai moduli Wi-Fi e Bluetooth in dotazione. Tra le altre caratteristiche che vale la pena citare ci sono gli indicatori LED che si illuminano quando è in corso l’acquisizione dell’audio e la tecnologia per la riduzione automatica del rumore ambientale. La batteria interna garantisce un’autonomia fino a 100 ore, prima che si renda necessario eseguire una ricarica tramite USB-C. Qui sotto il filmato di presentazione.

La gestione di Limitless Pendant è delegata a un’applicazione disponibile nelle versioni Windows, macOS e Web (con tutta probabilità arriveranno presto anche quelle mobile). È in grado di estrapolare informazioni da Gmail e da Google Calendar, tenendole in considerazione prima e durante i meeting, per i quali, come già scritto, fornirà poi una trascrizione completa e accurata, occupandosi inoltre di prendere appunti.

Sul fronte privacy, la cosiddetta Consent Mode interrompe la registrazione non appena è identificata una nuova voce, riprendendola solo dopo che l’interlocutore ha fornito la sua autorizzazione a procedere. Ancora, il Confidential Cloud, che funziona in modo simile alla crittografia end-to-end, garantisce la totale protezione dei dati.

Prezzo e disponibilità

Il debutto sul mercato è previsto per il mese di agosto, al prezzo di 99 dollari. Per le spedizioni fuori dagli Stati Uniti è richiesto un esborso extra pari a 30 dollari. Inoltre, senza spese aggiuntive, sarà possibile elaborare fino a 10 ore di audio al mese, mentre con la sottoscrizione dell’abbonamento Pro (al prezzo mensile di 19 dollari) verrà eliminata qualsiasi restrizione. È possibile scegliere tra diverse colorazioni: nero, bianco, verde, blu, viola e altre ancora.