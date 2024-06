LinkedIn punta sull'IA per trovare lavoro

Microsoft continua a puntare forte sull’IA e il trend è arrivato a interessare anche LinkedIn, piattaforma che il gruppo di Redmond controlla dall’ormai lontano 2016. Dopo quelle introdotte lo scorso anno, il social ha annunciato oggi l’arrivo di funzionalità inedite basate proprio sull’intelligenza artificiale e che potranno essere sfruttate dagli iscritti per trovare un nuovo lavoro, per ottimizzare i curricula da sottoporre alle aziende e persino per ottenere consigli mirati da un chatbot.

IA anche per LinkedIn: le nuove funzionalità

Prime di elencare nel dettaglio le novità introdotte, è bene sottolineare che, almeno inizialmente, saranno messe a disposizione in esclusiva per gli utenti di lingua inglese e solo per gli abbonati Premium, coloro che hanno scelto di mettere mensilmente mano al portafoglio per l’accesso a caratteristiche esclusive. Ecco quanto presentato dalla piattaforma e in distribuzione fin da subito.

Jobseeker Coach è uno strumento IA a cui rivolgersi per cercare offerte di lavoro ponendo domande con un linguaggio naturale, ad esempio (come si legge nel post di annuncio) Trovami un impiego da remoto nel marketing, a Detroit, con una paga di almeno 110.000 dollari ;

ponendo domande con un linguaggio naturale, ad esempio (come si legge nel post di annuncio) ; è possibile ottimizzare le proprie candidature e il proprio curriculum in pochi secondi, ottenendo feedback immediati e consigli personalizzati in base alle specifiche mansioni;

e il proprio in pochi secondi, ottenendo feedback immediati e consigli personalizzati in base alle specifiche mansioni; l’IA può fornire assistenza per scrivere le lettere di accompagnamento, attraverso suggerimenti mirati.

Il team di LinkedIn rede poi noto l’avvio di un programma pilota inerente a LinkedIn Learning, per la sperimentazione di un coach basato sull’intelligenza artificiale, a cui rivolgersi durante lo svolgimento dei corsi per ottenere chiarimenti su un determinato argomento, ad esempio chiedendo Puoi semplificarmi questo concetto? .

Restando in tema, la piattaforma sta introducendo nuovi corsi sull’IA, come quello dedicato al modello GPT-4o di OpenAI. Per tutti i dettagli aggiuntivi rimandiamo al post di Tomer Cohen (Chief Product Officer) dedicato alle novità.