LinkedIn lancia Jobs Match, l'AI per trovare il lavoro perfetto

Trovare lavoro su LinkedIn non è necessariamente facile. Anzi, distinguersi dalla valanga di candidature pubblicate ogni giorno può diventare un’impresa. Per avere un’idea, il popolare social network professionale raccoglie circa 9.000 candidature al minuto!

Per semplificare la vita a recruiter e candidati, LinkedIn ha appena annunciato il lancio di due strumenti AI.

Jobs Match, l’AI di LinkedIn per trovare il lavoro dei propri sogni

Il primo, chiamato Job Match, è rivolto principalmente ai candidati. Questo strumento aiuta a confrontare il proprio profilo per determinare la possibilità di ottenere un determinato lavoro o meno. L’idea è quella di consentire un match rapido tra i profili e le offerte di lavoro più in linea.

Job Match sarà disponibile per tutti gli utenti, ma gli abbonati a LinkedIn Premium avranno inevitabilmente diritto a una serie di funzioni aggiuntive, tra cui:

Ricerca di lavoro conversazionale;

Revisione AI dei Curriculum Vitae;

Generazione di lettere di presentazione;

Coaching virtuale.

Hiring Assistant per i recruiter

Dall’altra parte della scrivania, anche i recruiter avranno diritto a un proprio strumento di intelligenza artificiale. Si chiama Hiring Assistant, ed è stato progettato per svolgere i compiti più ripetitivi. L’assistente sarà in grado di creare automaticamente una pipeline di candidati qualificati da esaminare, di evidenziare i profili più promettenti e persino di rispondere alle domande sul lavoro. Può anche gestire la programmazione dei colloqui o scrivere i riassunti delle riunioni.

Inoltre, i datori di lavoro potranno usufruire di una nuova funzione di coaching basata sull’intelligenza artificiale. Questa funzione li aiuterà a “mettere in pratica le loro capacità umane attraverso scenari interattivi che utilizzano il testo o la voce”. In particolare, gli utenti potranno esercitarsi a condurre valutazioni delle prestazioni o ad avere conversazioni sull’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Per il momento, LinkedIn non ha ancora indicato una data di rilascio per i suoi nuovi strumenti basati sull’AI.