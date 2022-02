Linkem 5G: Voce e Internet a 19,90€ per 12 Mesi

Linkem offre ora la sua soluzione per avere internet a casa anche in 5G ad un prezzo davvero molto competitivo. Stiamo parlando di un canone mensile pari a meno di 20 euro, il tutto senza la necessità di avere una linea fissa attiva.

L’offerta, attualmente disponibile ONLINE, offre anche il pacchetto con le chiamate senza limiti GRATIS per 12 mesi.

Vediamo dunque la nuova proposta di Linkem con tecnologia 5G e prezzo bloccato per il primo anno.

Linkem 5G Promo Easy: i dettagli

L’offerta prevede internet a casa disponibile 24 ore su 24 senza alcun limite di banda con velocità fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload e chiamate senza limiti verso tutti. Tutto questo a soli 19,90 euro ogni mese per il primo anno di abbonamento. Successivamente, il prezzo ammonterà a 24,90 euro mensili.

La velocità è garantita grazie ai nuovi ponti radio di Linkem in 5G installati per l’offerta in FWA grazie alla collaborazione sancita con Vodafone nelle ultime ore.

Come ben sappiamo, Linkem offre anche in comodato d’uso gratuito il suo apparato che può essere da interno o da esterno. La tipologia di Modem dipende dall’effettiva copertura presente in zona. L’apparato Indoor è pronto all’uso, mentre, quello Outdoor prevede l’installazione da parte di un tecnico qualificato Linkem.

Inoltre, attivando quest’offerta entro il giorno 11 Aprile 2022, sarà incluso anche il pacchetto Assistenza Prime senza costi aggiuntivi che prevede una copertura continuativa per tutta la durata del contratto sul Modem incluso nel contratto in caso di guasto o malfunzionamento.

Costi ed altro

Questa tariffa scontata a meno di 20 euro mensili è disponibile ONLINE fino all’11 Aprile 2022. Il costo di attivazione pari a 48 euro una tantum è spalmato sulle prime 12 fatture. Quindi facendo due conti, il contributo iniziale sarà pari a 2 euro al mese per 24 mesi.

Inoltre, in caso di recesso sarà necessario restituire l’apparato entro 30 giorni.

