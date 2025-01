L’innovazione di Lab-H9 e la rivoluzione educativa di ANNA: intervista a Marco Aveta

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini del possibile, aprendo nuove opportunità per rivoluzionare ogni aspetto della nostra quotidianità, inclusa l’istruzione. In un’epoca in cui la tecnologia è parte integrante dell’apprendimento, è fondamentale comprendere come strumenti intelligenti possano offrire soluzioni efficaci alle sfide educative di oggi.

Ne abbiamo discusso con Marco Aveta, Chief Software Architect di Lab-H9, l’azienda che ha sviluppato ANNA, un’app innovativa basata sull’intelligenza artificiale. Con funzionalità pensate per migliorare l’apprendimento, come la creazione di mappe mentali e quiz personalizzati, ANNA rappresenta un passo avanti rispetto ai metodi tradizionali e alle piattaforme AI generaliste, offrendo agli studenti un supporto su misura per le loro esigenze.

Marco Aveta è un IT Senior Developer con 25 anni di esperienza operativa in gruppi e aziende di diverso tipo. Fondatore di Be Smart e di altre imprese italiane, è un esperto senior in numerosi linguaggi di programmazione, sistemi di collaborazione applicativa, database, sistemi di single sign-on, applicazioni mobili e molto altro. Nella vita, è appassionato di videogiochi arcade, cibo e vino, ed è un entusiasta viaggiatore.

LAB-H9: Realtà dinamica orientata all’innovazione

Partiamo da Lab-H9, un’azienda che si distingue come un polo tecnologico dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative che integrano l’intelligenza artificiale in contesti diversi, dall’industria ai servizi, fino al settore pubblico e educativo. Al centro del suo operato c’è una visione chiara: utilizzare la tecnologia per semplificare processi complessi e creare valore tangibile per i suoi clienti.

Cosa caratterizza il vostro approccio all’innovazione tecnologica e come il team di sviluppo contribuisce al vostro successo?

“Il nostro team di sviluppo è il cuore pulsante dell’innovazione di Lab-H9. Ogni giorno si impegna a spingere i confini dell’AI, trasformando idee visionarie in soluzioni concrete. Non si tratta solo di scrivere codice: c’è un mix di creatività, curiosità e una sana dose di ‘e se provassimo?’ che alimenta il processo. È un viaggio continuo verso nuove possibilità, dove ogni sfida tecnologica è una tappa per ridefinire cosa può fare l’intelligenza artificiale.”

L’espansione di ANNA richiede un adattamento a mercati diversi. Come state garantendo la scalabilità della piattaforma per soddisfare queste esigenze?

“Abbiamo progettato ANNA con una base tecnologica che cresce con lei. È un po’ come costruire una casa pensando a futuri piani superiori: tutto è modulare, flessibile e pronto per evolvere. Grazie alla nostra infrastruttura cloud, possiamo adattarci rapidamente alle esigenze locali, garantendo prestazioni elevate ovunque ANNA sia utilizzata. E, sì, ci piace pensare che il nostro team sia il ‘muratore’ più entusiasta e lungimirante dell’AI.”

La missione di Lab-H9 è sviluppare sistemi AI auto-apprendenti e trasformativi. Qual è il contributo tecnico della vostra squadra per realizzare questa visione?

“Il nostro contributo tecnico si basa su un principio semplice: imparare continuamente per insegnare meglio. Usiamo algoritmi avanzati e modelli di apprendimento che non solo risolvono problemi, ma anticipano le esigenze degli utenti. È un po’ come avere un allenatore che sa esattamente cosa serve per vincere la prossima partita, prima ancora che tu lo chieda.”

Lavorate a stretto contatto con università e aziende. Qual è il valore di queste collaborazioni nel processo di innovazione?

“Le collaborazioni sono come il vento per le vele della nostra innovazione. Lavorare con università e aziende ci permette di accedere a nuove prospettive, dati preziosi e opportunità di testare le nostre soluzioni in contesti reali. Inoltre, c’è qualcosa di speciale nel condividere idee con chi è altrettanto appassionato: è lì che nascono le scintille più brillanti.”

Come garantite che le vostre soluzioni AI rispettino standard di sicurezza e protezione dei dati a livello globale?

“Siamo maniaci della sicurezza – nel senso positivo, ovviamente! Ogni riga di codice e ogni decisione tecnica vengono esaminate con un occhio attento alla protezione dei dati. Collaboriamo con esperti di privacy internazionale per rispettare le normative locali e globali, e utilizziamo tecnologie come la crittografia avanzata per proteggere ciò che conta di più: la fiducia dei nostri utenti.”

ANNA e la Rivoluzione dell’apprendimento

ANNA rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione di Lab-H9, una piattaforma progettata per trasformare l’apprendimento grazie all’intelligenza artificiale. Con un focus sull’esperienza personalizzata e sulla precisione, ANNA integra funzionalità avanzate che semplificano e arricchiscono il percorso educativo.

Quali sono le principali innovazioni tecnologiche che ANNA introduce rispetto ad altre piattaforme educative?

“ANNA è unica perché non è solo una piattaforma educativa: è un assistente personale alimentato dall’AI, in grado di adattarsi allo stile di apprendimento di ciascun utente. Le sue capacità di analisi avanzata, unite alla semplicità d’uso, la rendono un mix vincente di cervello e accessibilità.”

Puoi raccontarci il processo di progettazione e sviluppo di ANNA, dalla concezione iniziale al prodotto finito?

La storia di ANNA è iniziata con una semplice domanda di Fabio, il nostro CEO,: “Come possiamo rendere lo studio meno stressante e più efficace?” Da lì, siamo passati attraverso fasi di brainstorming, prototipi, test intensivi e infiniti caffè. Ogni iterazione ha aggiunto qualcosa di unico, grazie al feedback degli utenti e alla nostra ossessione per il miglioramento continuo.

ANNA utilizza un’AI chiusa per garantire precisione e sicurezza. Perché questa scelta e quali sono i vantaggi principali per gli utenti?

“L’AI chiusa ci permette di offrire agli utenti un’esperienza sicura e affidabile. Questa scelta garantisce che ogni informazione rimanga protetta e che le risposte siano coerenti e personalizzate. È come avere un tutor che conosce solo te e le tue esigenze, senza distrazioni.”

ANNA combina funzioni come mappe mentali, quiz personalizzati e analisi avanzata di documenti. Perché questa integrazione rappresenta una vera innovazione?

“Pensiamo che l’apprendimento non debba essere frammentato. Con ANNA, vogliamo che tutto sia a portata di mano, in un unico ecosistema. Questo approccio non solo risparmia tempo, ma offre anche una visione d’insieme che potenzia davvero i risultati.”

Quali sono i prossimi passi per ANNA e quali funzionalità possiamo aspettarci in futuro?

“Abbiamo grandi piani per ANNA, ma non vogliamo svelare troppo! Posso dirti che stiamo lavorando su funzioni ancora più personalizzate, una maggiore integrazione con piattaforme di studio e – perché no – qualche sorpresa che renderà l’apprendimento ancora più entusiasmante. Restate sintonizzati!”

In collaborazione con Lab-H9.