Linux 11: supporto driver “PiSP” per fotocamere su Raspberry Pi 5

Nelle scorse ore sono stati rilasciati tutti gli aggiornamenti delle funzionalità del sottosistema multimediale per il kernel Linux 6.11 in sviluppo. Tra le modifiche ai driver multimediali per il kernel, la più notevole è probabilmente l’introduzione del driver “PiSP” per il processore di segnale d’immagine (ISP) di Raspberry Pi 5, utilizzato per il sistema della fotocamera.

La richiesta di pull multimediale per Linux 6.11 prevede l’inclusione del driver ISP back-end Raspberry Pi PiSP. Questo driver è stato spiegato dallo sviluppatore di Ideas on Board, Jacopo Mondi, nella patch dedicata. Come riporta Mondi: “aggiungere il supporto per il Raspberry Pi PiSP Back End memory-2-memory ISP. Il PiSP Back End è l’ISP memory-2-memory presente nel Raspberry Pi 5. Insieme al PiSP Front End, per il quale è previsto l’arrivo di un driver nella mainline nelle prossime settimane, questo implementa il sistema della fotocamera del Raspberry Pi 5. L’ISP è pienamente supportato nella versione Raspberry Pi di libcamera e, una volta che le patch per il PiSP Front End saranno integrate nella mainline, il supporto sarà presente anche in libcamera nella mainline“.

Linux 6.11: le altre novità multimediali nel kernel

Il processore di segnale d’immagine del Raspberry Pi 5 offre una semplificazione nella regolazione della fotocamera rispetto ai modelli precedenti di Raspberry Pi. È infatti in grado di gestire risoluzione video 4K a 60 Hz. Inoltre, si adatta a una gamma più ampia di applicazioni e casi d’uso rispetto ai precedenti ISP del Raspberry Pi. Adesso è necessario anche il supporto front-end per avere un buon supporto della fotocamera del Raspberry Pi 5 con il kernel mainline. La richiesta di integrazione multimediale per Linux 6.11 aggiunge anche un nuovo driver per il codificatore JPEG “e5010“. Infine, il driver Wave5 ora può anche gestire la decodifica HEVC, e sono stati introdotti vari miglioramenti ai driver multimediali.