Linux 5.16 e AMD Ryzen, migliorano le prestazioni

Linux 5.16, che è stato rilasciato da pochi giorni a questa parte, porta in dote alcuni piccoli e interessanti miglioramenti delle performance per i computer dotati di CPU Ryzen di AMD con scheda grafica integrata Radeon Vega. Stando infatti ai risultati restituiti dai benchmark condotti, la nuova relase del sistema operativo open source è in grado di offrire prestazioni tra il 5% e il 14% superiori rispetto ai precedenti kernel Linux.

Linux 5.16: prestazioni migliorate tra il 5% e il 14% su CPU AMD Ryzen

I test sono sono stati effettuati da Phoronix su due notebook e sono stati adoperati differenti strumenti di benchmark, tra cui i ben noti Gravity Mark, Legacy e GLmark2. Su uno dei portatili dotati di CPU Ryzen 5 5500U (Zen 2) l'aumento più evidente delle prestazioni, sino al 14%, è stato registrato con GLmark 2 e Xonotic. Altri benchmark con un impatto significativo sono stati Xonotic e Unvanquished, con un miglioramento delle prestazioni del 10%-11%.

Sull'altro notebook con Ryzen 7 Pro 5850U (Zen 3), Phoronix ha effettuato ancora più test e i risultati sono stati abbastanza simili a quelli ottenuti sul primo computer, sebbene alcuni benchmark, come RealSR-NCNN e Waifu2x-NCNN, non abbiano dimostrato benefici derivati dal nuovo kernel Linux, ma si tratta di casi isolati.

Si ipotizza che il miglioramento delle prestazioni notato possa essere dovuto a una combinazione di ottimizzazioni specifiche della CPU. Linux 5.16 offre molte nuove funzionalità, tra cui miglioramenti del driver del kernel AMD, ma questo potenziamento della grafica Radeon Vega è stato una vera e propria sorpresa in quanto non è stata annunciata alcuna miglioria in tal senso e il supporto GPU in questa fase risulta essere piuttosto maturo.