Linux 6.11-rc3: rilasciata terza release candidate

Linus Torvalds ha recentemente rilasciato Linux 6.11-rc3 come ultima release candidate settimanale. Il kernel Linux 6.11 continua a tracciare per una release per metà settembre. Come riportato da Torvalds nell’annuncio di 6.11-rc3: “non sta succedendo niente di particolarmente strano o interessante, le cose sembrano normali. Metà delle modifiche riguardano i driver (tutti i soliti noti: audio, GPU e networking sono importanti, ma abbiamo anche correzioni per USB e altri driver vari). Il resto è il solito mix casuale, con correzioni per il file system (bcachef, btrfs, smb), correzioni per l’architettura (arm64, loongarch, x86), documentazione e networking. E anche alcuni fixlet per il kernel e gli strumenti principali“.

Linux 6.11-rc3: le correzioni della nuova versione

Tra le correzioni principali di questa settimana ci sono l’aggiunta di altri ID CPU AMD Zen 5, una particolarità della console ASUS ROG Ally X. Vi è poi anche un aggiornamento EPP Intel P-State per contribuire a migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica delle CPU Xeon Scalable “Emerald Rapids”. Inoltre, è stata aggiunta al Linux Git una correzione che arriva appena in tempo per Linux 6.11-rc3. Questa riguarda un problema recentemente scoperto nel codice PTI (Page Table Isolation) della versione a 32 bit del kernel Linux. Il codice di isolamento delle tabelle di pagine del kernel è importante per mitigare la vulnerabilità di sicurezza Meltdown.

Alcuni sviluppatori hanno scoperto che il codice PTI per x86 a 32 bit presentava dei problemi. Come riportato nella patch pubblicata dallo sviluppatore Thomas Gleixner, rivolta a Linus Torvalds: “Correzione reale per il PTI a 32 bit. La funzione pti_clone_entry_text() viene chiamata due volte: una volta prima delle chiamate di inizializzazione (initcalls) affinché possano utilizzare l’helper in modalità utente. Poi di nuovo dopo che il codice è stato impostato come ‘sola lettura’. L’impostazione su ‘sola lettura’ su un sistema a 32 bit potrebbe frammentare la mappatura PMD, il che fa sì che la seconda invocazione di pti_clone_entry_text() trovi le mappature non sincronizzate, causando un errore. Si permette quindi alla seconda chiamata di frammentare le PMD esistenti nella mappatura utente e sincronizzarsi con la mappatura del kernel“. I test e benchmark del kernel Linux 6.11 sono ancora in corso.