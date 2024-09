Linux 6.11-rc6: aggiunte ulteriori correzioni Bcachefs

La nuova versione del kernel Linux 6.11-rc6 è uscita con mezza giornata di anticipo a causa dei continui viaggi all’estero di Linus Torvalds. Ciò si era già verificato con la precedente versione Linux 6.11-rc5, pubblicata dallo stesso Torvalds la scorsa settimana. Com’era prevedibile, Linux 6.11-rc6 apporta molte correzioni a questo kernel che debutterà come stabile a breve. Tale versione fornisce poi altre correzioni al file system sperimentale Bcachefs, un’importante correzione della grafica Intel Arrow Lake e preparativi per altri modelli AMD Zen 5 in arrivo. Vi è poi una correzione per il Preferred Core di AMD e altre correzioni di routine in tutta la massiccia base di codice del kernel.

Linux 6.11-rc6: l’annuncio di rilascio di Linus Torvalds

Nell’annuncio relativo al kernel Linux 6.11-rc6, Torvalds ha scritto: ” Sono ancora in un fuso orario insolito, ma la prossima settimana tutto dovrebbe tornare alla normalità. Qui è decisamente ben oltre il pomeriggio di domenica, ed è quindi ora di rilasciare il rilascio settimanale dell’rc. Le cose sembrano abbastanza normali, anche se forse ci sono un numero insolitamente elevato di correzioni per i file system, distribuite tra smb, xfs, bcachefs e netfs. Detto questo, le correzioni ai driver dominano ancora il diffstat – “più del solito” non significa che le modifiche ai file system siano così grandi. Sospetto che risaltino di più principalmente perché il resto è relativamente piccolo. Al di fuori dei driver e dei file system, abbiamo varie correzioni di architettura (anche se onestamente, si tratta principalmente di file dts per arm64), alcune correzioni per il core di rete e alcuni aggiornamenti ai selftest relativi a ciò”.

Come accennato, l’uscita del nuovo Linux 6.11 è ormai alle porte. Se gli sviluppatori non dovessero riscontrare problemi imprevisti, l’attesa versione del kernel dovrebbe essere programmata per metà settembre. Per l’annuncio ufficiale bisognerà quindi attendere ancora un paio di settimane.