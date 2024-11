Linux 6.13 aggiunge il supporto per AMD 3D V-Cache Optimizer

Gli ingegneri di AMD, che si occupano dello sviluppo su Linux 6.13, hanno pubblicato il mese scorso una nuova patch per il driver 3D V-Cache Optimizer, che come descrive il nome consente all’utente di abilitare l’ottimizzazione della cache, a scapito della frequenza massima, in base al carico di lavoro. Si tratta di una funzionalità specificamente pensata per i processori X3D, dotati di cache L3 aggiuntiva, che permette di aumentare sensibilmente le prestazioni in determinate attività, come in particolar modo il gioco e altri carichi che fanno ampio uso della cache del processore.

Linux 6.13: aggiunto il supporto per AMD 3D V-Cache Optimizer

La nuova patch per il kernel Linux 6.13, il quale entrerà presto nella fase centrale dello sviluppo, permetterà di impostare una preferenza con cui si potrà decidere se ottimizzare la cache o la frequenza. Se si decide di disattivare l’ottimizzazione della cache, impostando la modalità frequenza, verrà impostata la priorità ai core con il CCD più veloce. Viceversa, se viene impostata la modalità cache, verranno prioritizzati i core la cache più grande.

La modalità 3D V-Cache può essere impostata attraverso il file “/amd_x3d_mode”, che si troverà nel percorso “/sys/bus/platform/drivers/amd_x3d_vcache/AMDI0101\:00/”. Basterà scrivere i valori “frequency” e “cache” nel file sysfs per impostare le modalità relative.

La patch dotata del driver AMD 3D V-Cache Optimizer, denominato “amd_3d_vcache”, è stata messa in coda per l’aggiunta da pochi giorni nel ramo git for-next di Linux 6.13. Ciò consentirà di aggiungerla per la prossima “finestra di unione”, che dovrebbe partire la prossima settimana, dopo l’uscita del kernel Linux 6.12. Alcune distribuzioni, tuttavia, tra cui CachyOS, hanno deciso di fare già il backport allo scopo di rendere già disponibile tale funzionalità.

Nel frattempo, Linux 6.12, atteso per l’uscita la prossima settimana, ha da poco aggiunto a sua volta un’opzione per la disattivazione del TPM, a seguito di un collo di bottiglia da poco scoperto, che impatta le prestazioni.