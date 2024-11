CachyOS migliora il supporto per l'hardware AMD e Nvidia

CachyOS, una delle distribuzioni Linux basata su Arch Linux, si è di recente aggiornata con diverse migliorie pensate per migliorare la compatibilità con l’hardware prodotto da AMD e Nvidia, insieme ad altre modifiche.

CachyOS si aggiorna per migliorare il supporto con AMD e Nvidia

La nuova versione di CachyOS aggiunge ora il supporto per la funzionalità Cache Optimizer di AMD, che migliora le prestazioni coi giochi, eseguendo il backport di diverse correzioni prestazioniali per la funzionalità AMD-pstate per quanto riguarda i portatili con CPU Strix Point, oltre a ulteriori migliorie per le GPU con architettura RDNA3. Viene poi anche eseguito il backport di THP Shrinker dal kernel Linux 6.13, il quale consente di ridurre l’uso della memoria con una determinata funzione.

Per quanto riguarda i possessori di schede video Nvidia, viene ora risolto un problema che riguardava la generazione di frame con il DLSS, la quale può ora funzionare come previsto, disabilitando automaticamente il firmware GSP (GPU System Processor), se l’utente passa in automatico al driver grafico proprietario.

La nuova versione aggiorna poi KDE Plasma, con il nuovo pacchetto kdeplasma-addons, che include tutti i tipi di componenti aggiuntivi per migliorare l’esperienza desktop con Plasma, utilizzato come ambiente predefinito nella distribuzione Linux e ora aggiornato alla versione 6.2.3.

La versione Handheld Edition del sistema è stata aggiornata con un avviso che avverte l’utente nel caso in cui si sta per effettuarne l’installazione su un PC desktop, anziché un dispositivo mobile, per cui è pensata. Viene anche aggiunto il supporto per la console ROG Ally X di ASUS.

CachyOS fa uso del programma di installazione Calamares, che offre agli utenti un’esperienza di installazione all’avanguardia, grazie alla UI semplice e veloce. Anche questo componente viene aggiornato per migliorare il partizionamento con le partizioni Swap, ripristinando al tempo stesso quello a 3 vie di rEFInd.

Per evitare possibili problemi con l’uso di pacchetti obsoleti, è stato introdotto uno script per la verifica della versione ISO, la quale informa gli utenti nel caso in cui venga usata una vecchia versione. Viene infine corretto un problema di temporizzazione sui monitor ultra-wide con risoluzione 5120x1440x240.

L’ultima versione di CachyOS è disponibile al download dal sito ufficiale, oppure è possibile aggiornare la propria installazione tramite il comando “sudo pacman -Syu” da inserire nel terminale, o il gestore pacchetti Plasma Discover.