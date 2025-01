Linux 6.14 aggiunge il driver NVMe per il test delle funzionalità

Un nuovo driver sviluppato da Wester Digital, storica azienda protagonista nel settore dell’archiviazione informatica, debutterà su Linux 6.14, la futura versione del kernel attesa per l’uscita più avanti quest’anno. Si tratta del driver NVMe PCI Endpoint Function Target, che consentirà di apprendere, esplorare e testare le funzionalità NVMe.

Il driver realizzato da Western Digital per l’NVMe Endpoint Function Target si trova già attualmente in coda su Linux 6.14 nel ramo “for-next” del sottosistema a blocchi, già prima dell’inizio della finestra di unione, dove vengono aggiunte tutte le funzionalità. Si tratta di un driver che fa uso del framework PCI endpoint, che permette di creare un controller PCIe NVMe con un hardware che ne è dotato, in grado di funzionare in modalità endpoint.

La documentazione della patch entra nel dettaglio riguardo gli aspetti tecnici del nuovo driver. Si tratta di un driver destinato puramente a scopi di test, in situazioni dove ad esempio si usano piccoli computer SBC con controller PCIe, per creare un target NVMe per i file loop o i dispositivi a blocchi. È anche possibile utilizzare target TCP per dispositivi NVMe remoti.

Il commento dell’ingegnere di Western Digital, che ha sviluppato il driver per Linux 6.14, spiega nel dettaglio che: