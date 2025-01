Linux 6.14 aggiunge il supporto per il tasto Copilot di Microsoft

Linux 6.14 implementerà un’importante novità che gli permetterà di supportare il tasto Copilot di Microsoft, che caratterizza i recenti portatili della casa di questa fascia. Ciò consentirà di sfruttare completamente tutte le funzionalità dei dispositivi, qualora si decidesse di passare a una distribuzione Linux. Il tasto permette l’avvio rapido del chatbot dell’azienda o di altri di terze parti.

Nella prossima versione del kernel, il tasto potrà essere mappato liberamente in modo che qualsiasi software possa deciderne l’azione da assegnare, dando potenzialmente maggior libertà di personalizzazione agli utenti.

Linux 6.14: il tasto Copilot di Microsoft sarà mappabile a piacimento

La nuova modifica apportata al driver della tastiera “atkbd” su Linux 6.14 mappa ora il tasto F23 per consentire il supporto di un’azione di scelta rapida personalizzabile ed è stata realizzata da un ingegnere Lenovo, che spiega nel dettaglio:

“Microsoft ha definito Meta+Shift+F23 come scorciatoia Copilot invece di un codice tasto dedicato, e diversi vendor hanno le loro tastiere che emettono questa sequenza in risposta agli utenti che premono un tasto “Copilot” dedicato. Sfortunatamente la tabella di mappatura dei tasti predefinita in atkbd non mappa lo scancode 0x6e (F23) e quindi la combinazione di tasti non funziona anche se lo spazio utente è pronto a gestirlo. Poiché questo comportamento è comune tra più vendor e lo scancode è attualmente inutilizzato, mappa 0x6e al codice tasto 193 (KEY_F23) in modo che la sequenza di tasti venga generata correttamente.”

Naturalmente spetterà ora agli ambienti desktop Linux determinarne il comportamento, una volta premuto il tasto Copilot, optando sicuramente per una personalizzazione utente.

La nuova patch per Linux 6.14 faceva parte degli aggiornamenti input, da poco inviati con una richiesta di inserimento. In questa patch, è anche presente il supporto per i controller XPad, che vengono comunemente usati, permettendo l’uso di dispositivi e joypad come il controller QH Electronics, Wooting Two He, Nacon Evol-X Xbox One, il Nacon Pro Compact e il ricevitore wireless Xbox 360 non ufficiale.