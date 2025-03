Linux 6.14: rilasciata la quinta release candidate del kernel

Ci si avvicina sempre più all’uscita di Linux 6.14, ormai giunto alla sua quinta release candidate da poco rilasciata, prima del lancio in versione stabile che avverrà tra qualche settimana, nel corso di questo mese.

Linux 6.14: pubblicata la versione RC 5

Linux 6.14 rappresenta un’altra versione test abbastanza regolare, come anche riportato dallo stesso Torvalds, che commentando riferisce:

“Un’altra settimana normale, non c’è niente di strano, e sia shortlog che diffstat sembrano molto regolari. Circa metà della patch è driver (networking e drm dominano, ma rdma e audio si presentano con rumore casuale altrove). Il resto è abbastanza distribuito: architettura, file system, core networking e altri autotest. Niente sembra particolarmente grande o preoccupante.”

A parte una correzione destinata ai vecchi processori Intel Core 2, la quale va a sistemare un problema che causava dei ritardi o dei blocchi in fase di avvio del sistema, l’unica novità degna di nota sono le dimissioni di un importante componente che ricopriva il ruolo di responsabile per quanto riguarda la mappatura DMA e il codice ConfigFS, a seguito della recente polemica relativa al codice Rust, introdotto dallo stesso Torvalds ignorando i pareri negativi dei collaboratori.

Oltre a ciò, Linux 6.14 ha già introdotto nelle passate versioni release candidate diverse e nuove correzioni per Bcachefs, il noto file system di tipo copy-on-write, che con le recenti patch ha aggiunto il supporto per nuovo hardware tra cui i processori Intel Clearwater Forest e Panther Lake su Turbostat, accompagnato da altre patch meno importanti.

Viene poi migliorata anche la gestione energetica per quanto riguarda i portatili ThinkPad, nello specifico i modelli equipaggiati con processori AMD. Abilitando il supporto ACPI Platform Profile sui portatili equipaggiati con le più recenti CPU Ryzen sono state introdotte nuove opzioni che permettono di impostare i profili energetici per regolare l’uso del sistema, selezionando tra risparmio energetico, bilanciato o prestazioni, in base alle necessità del momento.