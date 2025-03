Linux 6.15 migliora ulteriormente il supporto per i portatili

Uno dei collaboratori, che si occupa della manutenzione dei driver per quanto riguarda la piattaforma x86, ha oggi inviato una richiesta di inserimento che raccoglie tutte le novità e le aggiunte di funzionalità previste per il kernel Linux 6.15, attualmente in fase di sviluppo. Gran parte del lavoro che interessa queste novità si concentra su miglioramenti pensati per ottimizzare l’esperienza d’uso sui moderni portatili, che sono equipaggiati con processori Intel Core e AMD Ryzen.

Linux 6.15: nuovi miglioramenti in arrivo per i portatili x86

Tra le novità più rilevanti di queste ultime patch per Linux 6.15 è presente l’aggiornamento del driver Intel Power Management Controller (PMC), il quale ora include il supporto per nuove famiglie di processori. In particolare, il codice PMC è stato ampliato per integrare i SoC Arrow Lake H e Arrow Lake U, oltre a gettare le basi per la compatibilità con i futuri Intel Core Ultra Serie 3, noti con il nome in codice “Panther Lake”, per i quali sembra che il lancio sia rimandato al prossimo anno.

Viene poi migliorato anche il driver Speed Select Technology (SST), con una gestione ottimizzata dei sistemi multi-die, rendendo il supporto più robusto ed efficiente. Per quanto riguarda invece i portatili Samsung, la nuova versione del kernel introdurrà un nuovo driver dedicato, denominato “samsung-galaxybook”. Questo, sviluppato nel corso di diversi mesi, consente ai possessori di Samsung Galaxy Book di beneficiare di funzionalità come il profilo della piattaforma ACPI, il controllo della carica della batteria e altre caratteristiche essenziali, finalmente disponibili anche nelle distribuzioni Linux.

Altre novità importanti di Linux 6.15 riguardano i driver Alienware WMI, sottoposti a un’importante ristrutturazione del codice. Parte di questo è stata separata, migliorando la leggibilità e la manutenzione del driver. Allo stesso modo, il driver Lenovo WMI è stato arricchito con il supporto per gli indicatori LED per mutare microfono e audio, i quali ora si attivano correttamente quando utilizzati su Linux.

Sebbene la maggior parte delle novità sia rivolta alla piattaforma x86, la richiesta di inserimento include in realtà anche un’interessante novità per i laptop ARM: ovvero il nuovo driver EC per il Huawei Matebook E Go. Questo permette l’abilitazione di funzionalità come il monitoraggio della batteria e del caricatore, i controlli per il tasto Fn, i sensori di temperatura, lo stato del coperchio in modalità tablet e le funzionalità USB-C, rendendo il Matebook E Go pienamente compatibile con Linux.

È possibile visionare tutti i dettagli delle nuove patch per Linux 6.15 nella pagina dedicata alla richiesta di inserimento.