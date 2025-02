Linux 6.15: migliori prestazioni con la futura versione del kernel

Nel frattempo che Linux 6.14 attraversa le fasi finali dello sviluppo, con l’uscita delle prime release candidate, arrivano le prime indiscrezioni sulle novità per quanto riguarda Linux 6.15, con una novità relativa al supporto EXECMEM_ROX, la quale consentirebbe di migliorare le prestazioni complessive.

Linux 6.15: maggiori prestazioni con il supporto EXECMEM_ROX

Su Linux 6.15, il supporto EXECMEM_ROX consentirà di memorizzare la cache di grandi pagine ROX e, di conseguenza, abbassare il carico delle istruzioni TLB, con un impatto benefico diretto sulle prestazioni. Il supporto EXECMEM_ROX era stato inizialmente aggiunto da un ingegnere Microsoft, ma è stato in seguito rimosso perché la procedura era stata fatta senza autorizzazione, non essendo nemmeno disponibile nessun collaboratore per l’approvazione del codice, oltre ad un bug nel codice che avrebbe reso tutto instabile.

Il codice è stato quindi risistemato per far in modo che possa essere implementato nella futura versione del kernel, dopo aver ottenuto le approvazioni necessarie previste dalla procedura di sviluppo della comunità. Non essendo ormai inviate in tempo per l’aggiunta nella versione 6.14 del kernel, le patch per EXECMEM_ROX sono ora state aggiunte in coda in un ramo tip/tip.git e pronte per l’aggiunta non appena la “finestra di unione” della versione 6.15 verrà aperta nel periodo primaverile.

Le patch elaborate per Linux 6.15 riscrivono la gestione della cache ROX per le allocazioni di testo del modulo. Il codice migliorato dall’ingegnere Microsoft e poi patchato a sua volta da un ingegnere Intel sembra ormai aver risolto i problemi emersi precedentemente.

Una volta che la patch è stata messa in coda nel ramo x86/mm di tip/tip.git, che fa parte della categoria TIP, questa dovrebbe essere inviata per la nuova versione del kernel nel periodo di marzo, fatta ovviamente eccezione per la scoperta di ulteriori problematiche.

Linux 6.14 ha nel frattempo aggiunto nuove correzioni e miglioramenti per Bcachefs, dopo una pausa forzata da parte dello sviluppatore del file system.