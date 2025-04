Linux 6.15 RC 2: apportate le prima correzioni bug

A ormai una settimana dalla chiusura della finestra di unione per lo sviluppo del nuovo kernel, è stata rilasciata la versione Linux 6.15-rc2, ovvero la seconda versione anteprima che integra le prime correzioni che erano state inviate negli ultimi sette giorni.

Linux 6.15 RC 2 introduce diverse correzioni inviate nell’ultima settimana

Gli aggiornamenti più recenti per Linux 6.15 RC 2 includono ottimizzazioni per la protezione contro vulnerabilità Spectre RSB su processori AMD e Intel, insieme a miglioramenti per i driver grafici: è stato risolto un problema di sfarfallio per Intel, mentre il driver AMDGPU ha introdotto il supporto per la gestione della memoria dei dispositivi tramite cgroups (“DMEM”). Non mancano diverse correzioni minori sparse nel codice, emerse durante le prime fasi di test del kernel.

Di seguito il commento di Linus Torvalds in merito al rilascio della seconda versione release candidate:

“Le cose sembrano abbastanza normali. Sì, si è trattato di un merge più ampio del solito, ma almeno per ora la rc2 sembra abbastanza in linea con le statistiche normali, sia per quanto riguarda il numero di commit che per il diffstat. Non c’è nulla di particolarmente rilevante per me, ma siamo ancora agli inizi della release, quindi vediamo come va… Circa un quarto della patch è costituito da aggiornamenti di autotest, il che è forse un po’ insolito, ma allo stesso tempo non allarmante. A parte questo, è tutto distribuito in modo abbastanza uniforme: driver (la GPU ne rappresenta circa la metà), aggiornamenti di architettura, kernel e networking, file system, documentazione. Un po’ di tutto, in altre parole.”

Linux 6.15 sarà disponibile in versione stabile verso la fine del mese di maggio. Nella RC 1 sono stati apportati numerosi cambiamenti che interessano principalmente diversi componenti, come il file system Bcachefs, il driver Nvidia, miglioramenti alle prestazioni crittografiche e molto altro che è possibile scoprire nel dettaglio attraverso il nostro articolo.

Allo stesso tempo, è stata corretta un’importante vulnerabilità che riguardava i processori AMD con architettura da Zen 1 a Zen 5. La falla riguardava nello specifico la possibilità di caricare microcodice malevolo ed è stata denominata “EntrySign”. Nel frattempo che gli aggiornamenti di sicurezza sono già stati distribuiti, introducendo attraverso il kernel protezioni al microcodice, la vulnerabilità per le recenti CPU Zen 5 è stata resa nota solamente dopo e di conseguenza l’aggiornamento BIOS è stato rilasciato solamente negli scorsi giorni. Tutti i dettagli sono consultabili nel nostro articolo.