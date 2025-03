Linux 6.15: ulteriori miglioramenti per il file system F2FS

Lo sviluppo di Linux 6.15 si fa adesso più intenso, dato che, dopo il rilascio di Linux 6.14, è stata aperta la finestra di unione, dove vengono aggiunte le patch inviate in precedenza dagli sviluppatori. Oltre agli importanti aggiornamenti aggiunti per migliorare sicurezza ed efficienza ai processori Intel e AMD, insieme a diverse altre novità, sono stati già inviati anche degli aggiornamenti per il Flash Friendly File-System (F2FS).

In questo ciclo di sviluppo per Linux 6.15, F2FS ha ricevuto modifiche che gli permettono di passare all’utilizzo dei “folios”, oltre a ottimizzazioni delle prestazioni legate all’I/O diretto durante la sovrascrittura dei dati, checkpoint più rapidi grazie a un’I/O con priorità più alta e l’aggiunta di un ioctl del kernel per ottenere indicazioni sulla priorità dell’I/O.

Di seguito la descrizione della patch, la quale riassume nel dettaglio i cambiamenti più importanti:

“In questo round, ci sono tre aggiornamenti principali: 1) conversione folio, 2) refactoring per la conversione dell’API di montaggio, 3) alcuni miglioramenti delle prestazioni come IO diretto, velocità del checkpoint e suggerimenti sulla priorità IO. Per la stabilità, ci sono patch che aggiungono più controlli di integrità e risolvono alcuni problemi importanti come i_size nelle operazioni di scrittura atomica e ripristino del puntatore di scrittura nei dispositivi suddivisi in zone.

Miglioramenti:

– enorme lavoro di conversione folio di Matthew Wilcox

– pulizia per la conversione dell’API di montaggio di Eric Sandeen

– miglioramento della velocità di IO diretto nel caso di sovrascrittura

– aggiunta di alcuni controlli di integrità sulla coerenza del nodo –

impostazione della priorità IO più elevata per il thread del checkpoint

– mantenimento degli intervalli POSIX_FADV_NOREUSE e aggiunta della voce sysfs per recuperare le pagine

– aggiunta di ioctl per ottenere un suggerimento sulla priorità IO

– aggiunta del nodo sysfs carve_out per fsstat

Correzione di bug:

– disabilitazione di nat_bits durante lo smontaggio per evitare potenziali danneggiamenti della voce nat

– correzione dell’aggiornamento i_size mancante nelle scritture atomiche

– correzione dello scarto mancante per i segmenti attivi

– correzione segmenti liberi in esaurimento

– correzione dell’accesso fuori limite in f2fs_truncate_inode_blocks()

– chiamata corretta di f2fs_recover_quota_end()

– correzione del potenziale deadloop in prepare_compress_overwrite()

– correzione della correzione del puntatore di scrittura mancante per il dispositivo suddiviso in zone

– correzione per evitare il panico quando l’allocazione non riesce per il pinfile

– non riprovare l’I/O per lo scenario di dati danneggiati

Ci sono molte altre patch di pulizia e correzioni di bug minori come al solito.”