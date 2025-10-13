Linux 6.18 disponibile nella prima versione release candidate

Linux 6.18 è ufficialmente disponibile nella sua prima versione release candidate per i test pubblici, dopo che lo scorso fine settimana si è conclusa la finestra di unione. Previsto per il rilascio in versione stabile a dicembre 2025, fungerà anche da base per la nuova versione LTS (Long Term Support) di quest’anno, garantendo supporto a lungo termine per utenti e imprese.

Come accade per ogni nuova versione del kernel, Linux 6.18 introduce un’ampia gamma di nuove funzionalità e miglioramenti. Tra le principali figurano:

Maggior integrazione di Rust : un aumento significativo del codice scritto in Rust, come l’introduzione del driver DRM Tyr per la GPU Mali di ARM e di quelli USB, per una maggior sicurezza e modularità.

: un aumento significativo del codice scritto in Rust, come l’introduzione del driver DRM Tyr per la GPU Mali di ARM e di quelli USB, per una maggior sicurezza e modularità. Estensione del supporto hardware : nuovi driver Intel USBIO, preparativi per la piattaforma Wildcat Lake di Intel e supporto upstream per il SoC Apple M2, che amplia la compatibilità con i dispositivi Apple.

: nuovi driver Intel USBIO, preparativi per la piattaforma Wildcat Lake di Intel e supporto upstream per il SoC Apple M2, che amplia la compatibilità con i dispositivi Apple. Miglioramenti ai file system : ottimizzazioni per la gestione dei file, con l’introduzione di DM-PCACHE, un target di cache persistente per migliorare le prestazioni.

: ottimizzazioni per la gestione dei file, con l’introduzione di DM-PCACHE, un target di cache persistente per migliorare le prestazioni. Irrobustimento della sicurezza di rete : gestione più efficace contro gli attacchi DDoS.

: gestione più efficace contro gli attacchi DDoS. Supporto per nuovi dispositivi : nuovi driver per AMD Versal, il driver Rocket per l’acceleratore NPU Rockchip, il supporto per il touchpad aptico di Google e per la scheda SBC SiFive Premier P550.

: nuovi driver per AMD Versal, il driver Rocket per l’acceleratore NPU Rockchip, il supporto per il touchpad aptico di Google e per la scheda SBC SiFive Premier P550. Virtualizzazione avanzata: supporto per KVM x86 CET, che migliora la sicurezza nelle macchine virtuali.

Nel suo puntuale commento, Linus Torvalds ha sottolineato nuovamente la stabilità della fase corrente dello sviluppo di Linux 6.18, con un processo particolarmente fluido, senza la necessità di risolvere problemi su nessuna delle macchine testate.

La disponibilità della versione release candidate da ovviamente possibilità ai vari addetti ai lavori di testare da subito le prestazioni con dei benchmark mirati. L’uscita della versione stabile è prevista per il mese di dicembre.