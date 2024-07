Linux disabilita GPU Snapdragon X Elite "X1E80100" di default

I nuovi PC alimentati da processore Qualcomm Snapdragon X Elite sono decisamente promettenti, ma il supporto Linux finora lascia ancora molto a desiderare. I primi laptop Snapdragon X Elite non utilizzano gli standard ACPI e l’implementazione su Linux è stata lenta e problematica. Proprio per questo motivo, è stata introdotta una recente patch Linux per per Snapdragon X Elite X1E80100 che disabilità la GPU per impostazione predefinita. Ciò ha bloccato tutte le funzionalità grafiche. Le note sulla patch rivelano che gli sviluppatori Linux non avevano altra scelta. L’iGPU Adreno sulla variante X1E80100 dell’X Elite richiede una speciale indicazione di chiave specifica dell’OEM che non è disponibile di default. La chiave blocca efficacemente lo shader ZAP, che è necessario per far uscire l’iGPU da una modalità sicura unica in cui viene eseguito automaticamente alla prima accensione.

Ciò è spiegato meglio spiegato sulle note della patch. Come riportato: “La GPU su X1E80100 richiede il file ‘shader’ ZAP per essere utilizzabile. Poiché il file è firmato con le chiavi OEM e potrebbe non essere disponibile di default, disabilitare il nodo GPU ed eliminare il nome del firmware dal file x1e80100.dtsi. I dispositivi che non sono configurati per utilizzare le chiavi OEM possono specificare la posizione generica in ‘qcom/x1e80100/gen70500_zap.mbn’ mentre abilitano la GPU. Il CRD è stato abbastanza fortunato da funzionare con le impostazioni predefinite, quindi riabilitare la GPU su quella piattaforma e fornire il nome corretto del firmware (incluso la sottodirectory SoC)”.

Linux: patch applicata solo a X1E80100 legate a chiavi OEM

Come accennato, questo processo si applica solo ai modelli X1E80100 legati a specifiche chiavi OEM (Original Equipment Manufacturer). Tutti gli altri modelli possono effettivamente abilitare l’iGPU su questa patch. Tuttavia, è bene ricordare che la maggior parte dei processori X Elite ARM sono legati a chiave OEM. Si tratta di un ostacolo abbastanza frustrante che gli sviluppatori Linux devono affrontare. Non avere l’abilitazione iGPU significa che i sistemi operativi Linux che utilizzano questa patch specifica non avranno alcun output di visualizzazione, a meno che Qualcomm X Elite non supporti dock/enclosure GPU esterni.

Questo è solo un esempio che dimostra la lentezza dell’adozione di Linux per le ultime iterazioni di Qualcomm dei suoi processori per PC basati su ARM. Come rivelato da Phoronix, Oltre agli enormi problemi con il supporto della GPU Adreno, sono ancora in fase di risoluzione altri problemi relativi alla webcam, funzionalità USB4 e Bluetooth. Infine, anche il supporto specifico per laptop è stato lento. Ad oggi Asus Vivobook S15 è il solo dispositivo basato su Qualcomm Snapdragon X Elite a supportare Linux. Ciò significa che attualmente nessun laptop con Snapdragon X Elite supporta Linux in modo completo.