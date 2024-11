Linux Mint 22.1: nuovo tema su Cinnamon e altre novità

Gli sviluppatori di Linux Mint hanno da poco pubblicato una nuova newsletter dove sono state annunciate diverse novità relative alla prossima versione 22.1 della distribuzione Linux, che dovrebbe essere disponibile il prossimo mese, a dicembre. I lavori riguardano nello specifico un nuovo tema per Cinnamon, denominato Night Light, insieme a diverse altre funzionalità.

Linux Mint 22.1: cosa cambierà nella nuova versione in arrivo a dicembre

Linux Mint, che è in lavorazione per uscire a dicembre, adotterà la versione 6.4 dell’ambiente desktop Cinnamon con cui sarà introdotto il nuovo tema Night Light, denominato così perché include una funzionalità pensata per la riduzione dell’affaticamento degli occhi nelle ore serali e notturne. Questa andrà anche a sostituire Redshift, usata fino all’ultima versione disponibile, integrandosi nelle impostazioni di sistema. Funzionerà anche con il nuovo gestore di finestre Wayland, oltre che il classico X11: gli sviluppatori sono infatti ancora al lavoro per passare definitivamente al nuovo gestore in una delle future versioni.

Oltre a ciò, altre novità minori includono una nuova finestra di dialogo per l’uscita forzata, riscritta nel linguaggio di programmazione Clutter, la quale apparirà quando un’applicazione smette di rispondere, permettendo all’utente di forzare la chiusura e uscire. I pulsanti multimediali verranno poi modernizzati insieme all’OSD dedicato all’area di lavoro, verrà introdotta una nuova applet di stato, insieme a notifiche, animazioni e menu principale migliorati.

Gli sviluppatori di Linux Mint svelano anche di aver stretto una collaborazione con Framework, produttore di computer, in modo da ottimizzare il funzionamento della distribuzione sui portatili personalizzati dell’azienda, concentrando il lavoro sull’edizione principale con Cinnamon. Come specificato dal responsabile dello sviluppo, Clement Lefebvre, la decisione è stata presa per garantire il massimo della compatibilità con i portatili di Framework.

Linux Mint 22.1 avrà infine anche un nuovo sistema per la gestione dei pacchetti, notevolmente migliorato dalle scorse versioni. Come l’attuale versione 22 “Wilma”, il prossimo aggiornamento farà uso del kernel Linux 6.8 e sarà basata su Ubuntu 24.04.1 LTS “Noble Numbat”.