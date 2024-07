Linux Mint 22: avviati test finali degli ISO prima del rilascio

Il sito di Linux Mint riporta che le edizioni Cinnamon, Mate e Xfce di Linux Mint 22 sono sottoposte a test finali prima del rilascio. Ufficialmente Linux Mint 22 è ancora in fase di beta testing. Tuttavia, gli attuali controlli ISO non richiederanno molto tempo e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. La beta di Mint 22 è stata rilasciata 20 giorni fa, il 2 luglio. Include Linux 6.2, nuovi sfondi e un migliore gestore software. Una settimana dopo l’uscita della beta, il suo capo, Clem Lefebvre, ha detto che il rilascio stabile potrebbe richiedere più di due settimane. All’epoca erano state presentate 109 segnalazioni di bug e 53 non erano ancora state risolte. Lefebvre ha detto che Linux Mint 22 sarebbe una solida base per il futuro. Tuttavia, diversi problemi minacciavano di estendere il periodo di beta testing. Ciò alla fine è accaduto, ritardando il rilascio.

Linux Mint 22: nuove modifiche al desktop

Linux Mint 22 sarà supportato fino al 2029, quindi qualche settimana in più di test per le ISO non è davvero un grosso problema. Il beta testing esteso segue un’attesa più lunga del solito per l’arrivo della beta. Come altre distribuzioni precedenti, anche Linux Mint 22 presenterà rilasci in tre parti dopo l’uscita delle nuove versioni di Ubuntu. Questi aggiornamenti puntuali presenteranno nuove modifiche al desktop apportate dal team di Mint. Tuttavia, sono facoltative ed è possibile rimanere su una versione precedente e continuare a ricevere gli aggiornamenti normalmente.

A molti utenti di Linux Mint piace ciò perché possono installare la distribuzione, dimenticarsene e andare avanti con il proprio lavoro. Anche se gli utenti decidono di eseguire l’aggiornamento, le modifiche non sono eccessive, quindi non è necessario stare lì per diverso tempo a capire come funziona il nuovo layout. Per saperne di più sull’arrivo ufficiale della nuova distribuzione bisognerà però attendere ancora qualche altro giorno.