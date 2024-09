Linux Mint: Cinnamon 6.4 ottiene tema predefinito rinnovato

Clement Lefebvre, responsabile del progetto Linux Mint, ha recentemente condiviso un nuovo aggiornamento nel suo report mensile, riguardante il lavoro completato ad agosto e i piani futuri per il progetto. Tra le maggiori novità vi è l’arrivo di Cinnamon 6.4. Questo update risolve un problema di vecchia data con l’estetica dell’ambiente desktop di Cinnamon al di fuori di Linux Mint. Il team introdurrà un tema predefinito notevolmente migliorato a partire dall’imminente Cinnamon 6.4. Questa mossa fa infatti parte di un’iniziativa più ampia per mantenere un’esperienza visiva piacevole su diverse distribuzioni, colmando il precedente divario estetico. Un’altra novità riguarda LMDE 5 “Elsie” (Linux Mint Debian Edition), che ha raggiungendo la fine del ciclo di vita il 1° luglio di quest’anno. In altre parole, non riceverà più aggiornamenti. Alla luce di ciò, per continuare a ricevere supporto e nuove funzionalità, agli utenti è consigliato passare alla versione LMDE 6 “Faye”.

Linux Mint: le altre novità introdotte nelle ultime settimane

Una delle iniziative più significative della prossima versione di Linux Mint 22.1 riguarda la revisione delle dipendenze APT per modernizzare e semplificare gli strumenti e le librerie essenziali per il sistema operativo. Ciò include l’unione di strumenti obsoleti come GDebi e apturl in un’unica applicazione di utilità denominata Captain e aptdaemon in una libreria denominata Aptkit. Queste modifiche elimineranno i “paper cuts“, ovvero problemi minori ma persistenti, delle versioni precedenti, perfezionando la funzionalità e l’affidabilità della gestione dei pacchetti di Mint. Grazie alle generose donazioni della community e al supporto continuo, il progetto Linux Mint ha segnalato di aver aggiornato con successo i suoi server di repository. Questi server vantano ora una capacità di larghezza di banda di 10 Gbps, un aumento di dieci volte rispetto alla loro precedente capacità. Tali miglioramenti garantiscono agli utenti di ricevere gli aggiornamenti senza ritardi nelle velocità di download, migliorando l’esperienza utente complessiva.

La transizione da Mint 21.3 a 22 ha posto delle sfide dovute a conflitti di pacchetti derivanti da modifiche upstream in Ubuntu 24.04, in particolare con i pacchetti Samba e LibreOffice. Questi problemi erano collegati alla transizione più ampia dei pacchetti Debian unstable congelati per la versione di Ubuntu, aggravata da un ritardo nella versione di Ubuntu 24.04 per risolvere un problema critico noto come backdoor XZ. Il team di Mint ha lavorato per risolvere questi conflitti e ha ritestato il percorso di aggiornamento più volte dall’ultimo aggiornamento. Lefebvre segnala che il percorso di aggiornamento è ora funzionante. Inoltre, sottolinea l’importanza degli snapshot di sistema e dei backup dei dati prima di tentare gli aggiornamenti. per informazioni più dettagliate è possibile consultare il report di agosto pubblicato sul sito di Linux Mint Project.