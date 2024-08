LMDE 6 "Faye": rilasciato aggiornamento con Cinnamon 6.2

LMDE (o Linux Mint Debian Edition), è una variante di Linux Mint basata su Debian. Si tratta di un’alternativa all’edizione principale di Mint basata su Ubuntu. Il suo scopo è semplice: funzionare da piano di riserva per gli sviluppatori di Mint in caso di sviluppi imprevisti con Ubuntu. Tuttavia, in molti pensano che LMDE dovrebbe prendere il comando e diventare l’edizione di punta di Mint. Ciò dipende da un semplice motivo. Questa variante offre il meglio di entrambi i mondi: la rinomata stabilità, affidabilità e prevedibilità di Debian, abbinata all’ambiente desktop Cinnamon prfettamente implementato di Mint. Ciò fornisce un’esperienza desktop intuitiva e di alta qualità. Pochi giorni dopo il rilascio di Linux Mint 22 “Wilma”, anche gli utenti di LMDE 6 “Faye” hanno ricevuto buone notizie. Il nuovo ambiente desktop Cinnamon 6.2 di Mint 22 è infatti disponibile come aggiornamento.

Questo update introduce anche un nuovissimo Layout Editor per organizzare le azioni Nemo, elementi UI rifiniti. Vi è anche una migliore gestione delle notifiche della stampante, supporto sperimentale Wayland e nuove combinazioni di tasti per Spices. Infine, è stato introdotto un supporto ampliato per applicazioni basate su cloud e altro ancora.

LMDE 6 “Faye”: gli altri aggiornamenti

Cinnamon 6.2 non è l’unica novità in arrivo con l’aggiornamento di LMDE 6 “Faye”. È stato rilasciato anche il rinnovato Software Manager, ottimizzato per tempi di caricamento più rapidi e una migliore esperienza utente. L’update offre un multi-threading migliorato, una nuova pagina delle preferenze, nuove impostazioni di sicurezza Flatpak e una presentazione banner visivamente accattivante. Ciò rende la gestione del software più efficiente e piacevole. Infine, Update Manager è stato aggiornato all’ultima versione 6.1.5, così come altri componenti di sistema e interfaccia utente che fanno parte della versione Mint 22. Per scaricare la nuova versione, basta aprire Update Manager, premere il pulsante “Aggiorna” e attivare gli aggiornamenti che si trovano in sospeso.