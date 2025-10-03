 Linux Mint: novità in anticipo per la prossima versione Cinnamon
Gli sviluppatori Linux Mint hanno condiviso in anteprima le novità che interessano la prossima versione di Cinnamon.
Nella periodica newsletter, gli sviluppatori Linux Mint, la distribuzione basata su Ubuntu e, da poco, anche su Debian, hanno annunciato alcune novità in anteprima per la prossima versione di Cinnamon, l’ambiente desktop proprietario.

Linux Mint: gli sviluppatori svelano alcune novità in arrivo sulla prossima versione Cinnamon

Gli sviluppatori Linux Mint ridisegnano il menu delle applicazioni Cinnamon, il quale avrà un’interfaccia completamente rinnovata. Vengono inclusi elementi come la barra laterale con accesso rapido al profilo utente, oltre che per i luoghi e le applicazioni preferite. I pulsanti di sistema sono riposizionati in alto, accanto alla barra di ricerca, in modo da velocizzare ulteriormente la navigazione.

Il codice del menu è stato ottimizzato in modo che le manutenzioni future possano risultare più semplici, oltre che per migliorare ulteriormente la navigazione da tastiera e i sistemi di aggiornamento.

Le app hanno ora le descrizioni sotto al nome, mentre le categorie sono meno ingombranti in modo da mettere più in risalto le icone delle applicazioni. La barra laterale sarà maggiormente personalizzabile, con elementi che è possibile nascondere, mentre le cartelle speciali sono ora gestite indipendentemente dai segnalibri. Chi gradisce estetiche vivaci, potrà nuovamente utilizzare icone a colori.

Un’altra novità su Cinnamon per Linux Mint è l’introduzione di una tastiera virtuale nativa, in sostituzione della precedente libcaribou. Ciò permette agli sviluppatori maggior flessibilità nella personalizzazione dell’interfaccia, in modo da offrire un’esperienza sempre migliore. Inoltre, la nuova versione dell’ambiente desktop integra anche gli schemi XKB tradizionali con i metodi di input IBus, abbandonando quelli tradizionali gestiti da libgnomekbd. Ciò consente agli utenti di configurare più facilmente diverse opzioni, rendendo tutto più flessibile e, al tempo stesso, mantenendo la compatibilità con il protocollo Wayland.

Ad aggiornare l’ambiente desktop è anche KDE, che ha da poco rilasciato la beta di Plasma 6.5, con diverse novità in anteprima per diverse aree.

Fonte: Blog Linux Mint

3 ott 2025
