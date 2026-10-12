Mondo Linux: è disponibile la distro ZEPHIX 9

Linux per tutti è il messaggio che apre la homepage del progetto, una vera e propria dichiarazione di intenti. Il team al lavoro sulla distribuzione ha appena annunciato la disponibilità di ZEPHIX 9, piattaforma basata su Debian e confezionata con l’obiettivo di garantire usabilità, velocità e privacy . La precedente 8.0 risale all’estate dello scorso anno. È disponibile sia per l’esecuzione live sia per un’installazione vera e propria. Può tornare utile, ad esempio, a chi vuole recuperare un vecchio computer diventato troppo lento oppure non più in grado di eseguire le ultime edizioni di Windows.

ZEPHIX 9 riduce le dimensioni dell’immagine ISO

La nuova versione integra il kernel 6.12.107 con miglioramenti riguardanti il supporto hardware, le prestazioni e l’efficienza energetica, oltre ai driver AMD e Intel aggiornati. Il changelog completo è disponibile sulle pagine del sito ufficiale, mentre per il download rimandiamo a SourceForge. Con l’ultima release è stato ridotto il peso dell’immagine ISO da scaricare, passato da 9,21 a 8,08 GB.

Come già anticipato, ZEPHIX è un sistema ottimizzato per il live boot, eseguibile dunque direttamente da un’unità USB. Non prevede la sincronizzazione dei dati tramite cloud né la raccolta di dati telemetrici da inviare a un server remoto, così da non compromettere la privacy in alcun modo. Ha in dotazione un pacchetto software che include una suite per la produttività (gestione dei documenti), un ambiente di sviluppo e strumenti di rete, tutti preconfigurati.

Il progetto è dichiaratamente ispirato a ciò che è stato KNOPPIX ai tempi d’oro (rimandiamo a un nostro articolo del 2006). La volontà è quella di offrire un’esperienza leggera e accessibile, indipendentemente dal comparto hardware. Integra un solo ambiente desktop, LXDE, in modo da non costringere l’utente a dover scegliere tra diverse opzioni. Questa la filosofia.