L'irresistibile offerta di Sky Glass: Nintendo Switch in regalo

Sky vuole andare oltre ogni logica con una promozione speciale. Adesso puoi acquistare uno schermo da 43 pollici Sky Glass al prezzo di 11,90 euro al mese e di un anticipo di 25 euro, anziché dei soliti 125 euro.

L’offerta include anche Sky TV, Netflix piano base e Sky Cinema per 18 mesi a 29,90 euro al mese invece di 44. Per concludere in bellezza, come regalo avrai una Nintendo Switch entro Natale.

parse_button link=”https://www.awin1.com/awclick.php?gid=395975&mid=20730&awinaffid=570971&linkid=3212542&clickref=booBLZTRKood” program=”Awin” format_id=”70″]Acquista Sky Glass ADESSO[/parse_button]

La nuova offerta di Sky Glass e Nintendo Switch: una combo incredibile

Sky Glass è una Smart TV di Sky dotata della tecnologia Quantum Dot e caratterizzata da una definizione Ultra HD e schermo 4K HDR, creata per offrire un’esperienza d’ascolto eccezionale grazie a sei speaker potenti e un subwoofer integrato.

Inoltre, è possibile controllare la funzionalità Sky Q con comandi vocali, usufruire di numerose applicazioni e avere accesso ad un intrattenimento di qualità.

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Sky TV, con tutta la bellezza dell’intrattenimento firmata Sky, tipo le serie TV italiane e internazionali e i programmi televisivi.

Poi c’è Netflix con il suo piano base, catalogo totale compreso, a cui si aggiunge Sky Cinema con più di 200 film in anteprima all’anno e Paramount+ incluso nel prezzo.

In ultimo, la carta vincente: una Nintendo Switch gratuita. Proprio così, aderendo all’offerta avrai modo di ricevere direttamente a casa un’esemplare della console ibrida Nintendo senza impegni o limiti.

Una possibilità davvero unica per regalarti qualcosa di davvero completo con un po’ di anticipo prima del Natale. Fai presto però, la promozione sarà attiva fino al 25 ottobre.

parse_button link=”https://www.awin1.com/awclick.php?gid=395975&mid=20730&awinaffid=570971&linkid=3212542&clickref=booBLZTRKood” program=”Awin” format_id=”70″]Acquista Sky Glass ADESSO[/parse_button]