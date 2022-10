Localizzatore Bluetooth ATUVOS: l'alternativa economica ad AirTag

Sei solito perdere i tuoi oggetti come chiavi, borsa, zaino o altro? Non ti preoccupare, da oggi saprai sempre dove si trovano direttamente dal tuo smartphone. Sì, perché ATUVOS è il Localizzatore Bluetooth di oggetti collegato a una super applicazione intuitiva e facile da utilizzare.

ATUVOS a soli 13,74 euro, invece di 24,99 euro, è la migliore alternativa ad Apple AirTag. Le sue funzionalità, molto simili e ottimizzate, ti garantiscono un funzionamento sempre perfetto e performante. Se non trovi più il tuo mazzo di chiavi chiedi a Siri: “Hey Siri, trova le mie chiavi“. È compatibile con Apple Find My.

Per ottenere questo prezzo vantaggioso devi applicare il Coupon Amazon del 45%, visibile sulla pagina dell’articolo. Ricordati però che è un’offerta in esclusiva per i soli clienti Prime. Quindi iscriviti subito al servizio e ottieni una prova gratuita di 30 giorni. Spedizione e reso sempre gratuiti e in più Prime Video per il tuo intrattenimento.

Localizzatore Bluetooth ATUVOS come Apple AirTag: non perderai più nulla

Il Localizzatore Bluetooth ATUVOS è ora in offerta su Amazon. Acquistalo subito a soli 13,74 euro, invece di 24,99 euro. Si tratta dell’ottima alternativa ad Apple AirTag, ma che costa meno della metà. Perciò non perdere questa occasione.

Grazie al suo pratico foro potrai utilizzarlo come un vero e proprio portachiavi. Elegante, il suo design minimal renderà ancora più piacevole utilizzare le tue chiavi. Ma quando le perderai, lui sarà la tua salvezza indicandoti dove si trovano.

Provalo anche con il tuo cane o con il tuo gatto. Potrai dormire sonni tranquilli perché saprai sempre dovi si trova. Non dovrai più preoccuparti di perdere il tuo compagno di avventure. Sarai sempre informato sulla mappa della sua posizione.

Comprane più di uno e risparmia ulteriormente per utilizzarlo con tutti gli oggetti che solitamente fai fatica a trovare o rischi di perdere. Metti nel carrello il Localizzatore Bluetooth ATUVOS a soli 13,74 euro, invece di 24,99 euro. È un’esclusiva Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.