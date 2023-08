L'offerta di Serverplan: registra il tuo dominio .EU a soli 5 euro

Se stai cercando di farti strada nel mondo digitale con un’impronta europea e internazionale, c’è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggir: Serverplan, una delle principali aziende di hosting e registrazione domini, ha lanciato un’offerta che ti consentirà di ottenere un dominio .EU al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 5 euro (+ IVA) per il primo anno.

Un dominio .EU per riflettere un’identità europea

Il dominio .EU è la scelta ideale per coloro che desiderano proiettare un’identità europea online. Con oltre tre milioni di domini .EU già registrati, è chiaro che molte persone e aziende in Europa apprezzano il significato e la risonanza di questo dominio.

Nel 2005, l’ICANN ha assegnato la gestione dei domini .EU al Registro Eurid con sede a Bruxelles, sottolineando l’importanza di questo dominio nell’ambito dell’identità europea sul web. Chiunque abbia residenza nell’Unione Europea può registrare un dominio .EU e trasmettere con fierezza un messaggio di appartenenza all’Europa e di apertura all’integrazione globale.

Strumenti extra inclusi gratuitamente

L’offerta di Serverplan non si ferma alla sola registrazione del dominio. Oltre al prezzo scontatissimo per il primo anno, Serverplan ti offre anche strumenti extra inclusi gratuitamente per rendere la tua esperienza online completa e sicura. Tra questi strumenti troviamo:

1 casella email da 1 GB : Una casella email professionale per comunicare con i tuoi clienti e colleghi.

: Una casella email professionale per comunicare con i tuoi clienti e colleghi. Webmail, Antivirus e Antispam : Proteggi la tua casella email da minacce e spam indesiderati.

: Proteggi la tua casella email da minacce e spam indesiderati. Gestione DNS : Controllo totale sulle impostazioni DNS per il tuo dominio.

: Controllo totale sulle impostazioni DNS per il tuo dominio. Redirect, Mail Forward e Blocco Dominio : Opzioni per indirizzare il traffico e gestire le email in modo flessibile.

: Opzioni per indirizzare il traffico e gestire le email in modo flessibile. Registrazione Nameservers e Privacy: Maggiori opzioni di personalizzazione e protezione per il tuo dominio.

Questa ottimo offerta ha una scadenza, perciò non lasciarti sfuggire l’opportunità di dare un’impronta innovativa e internazionale al tuo progetto online. Sfrutta l’esperienza e l’affidabilità di Serverplan per rendere il tuo dominio .EU parte integrante della tua presenza online. Se invece preferisci un dominio .IT, puoi ottenerlo gratuitamente con l’acquisto di un piano hosting Serverplan adatto alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.