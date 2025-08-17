L'offerta di Sumup: POS tascabile e stampante in offerta a 129€

SumUp Solo con Stampante è la scelta ideale per liberi professionisti e piccole imprese che vogliono gestire i pagamenti in maniera pratica e professionale, anche quando non si trovano dietro al bancone.

Il terminale di Sumup, dal design compatto e leggero, funziona in modalità wireless ed è accompagnato da una base di ricarica dedicata che ne semplifica il trasporto. La stampante integrata, robusta e veloce, consente di emettere fino a 800 ricevute con una sola carica, garantendo un servizio sempre efficiente. In questo periodo è disponibile a 129 € + IVA sul sito ufficiale.

Quali sono i vantaggi dell’offerta di Sumup

Oltre alla capacità di stampa, il dispositivo si distingue per la sua autonomia: la base non solo ricarica rapidamente l’apparecchio – raggiungendo il pieno in circa un’ora – ma funge anche da batteria di riserva, così da assicurare la continuità delle operazioni.

Tutte le funzioni restano identiche alla versione priva di stampante, mantenendo la stessa immediatezza d’uso e l’affidabilità tipica di SumUp.

Questa soluzione unisce quindi portabilità, struttura salvaspazio, ricarica veloce e possibilità di stampare centinaia di scontrini senza interruzioni. Il tutto con la solita commissione fissa dell’1,95% su ogni pagamento e con un prezzo promozionale davvero vantaggioso.