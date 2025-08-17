 L'offerta di Sumup: POS tascabile e stampante in offerta a 129€
Con la nuova promozione di Sumup puoi avere il suo POS wireless con stampante integrata al prezzo in sconto di 129€. Ecco come funziona.
Con la nuova promozione di Sumup puoi avere il suo POS wireless con stampante integrata al prezzo in sconto di 129€. Ecco come funziona.

SumUp Solo con Stampante è la scelta ideale per liberi professionisti e piccole imprese che vogliono gestire i pagamenti in maniera pratica e professionale, anche quando non si trovano dietro al bancone.

Il terminale di Sumup, dal design compatto e leggero, funziona in modalità wireless ed è accompagnato da una base di ricarica dedicata che ne semplifica il trasporto. La stampante integrata, robusta e veloce, consente di emettere fino a 800 ricevute con una sola carica, garantendo un servizio sempre efficiente. In questo periodo è disponibile a 129 € + IVA sul sito ufficiale.

Quali sono i vantaggi dell’offerta di Sumup

Oltre alla capacità di stampa, il dispositivo si distingue per la sua autonomia: la base non solo ricarica rapidamente l’apparecchio – raggiungendo il pieno in circa un’ora – ma funge anche da batteria di riserva, così da assicurare la continuità delle operazioni.

Tutte le funzioni restano identiche alla versione priva di stampante, mantenendo la stessa immediatezza d’uso e l’affidabilità tipica di SumUp.

Questa soluzione unisce quindi portabilità, struttura salvaspazio, ricarica veloce e possibilità di stampare centinaia di scontrini senza interruzioni. Il tutto con la solita commissione fissa dell’1,95% su ogni pagamento e con un prezzo promozionale davvero vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ago 2025

Edoardo D'amato
17 ago 2025
