L'offerta Fibra più conveniente per chi lavora in Smart Working

Lo smart working non è certamente finito insieme alla pandemia, anzi. Il governo lo ha prorogato per i lavoratori fragili, ma molte aziende hanno continuato su questa strada per motivi differenti, tra cui l’abbattimento dei costi.

Quindi, pare ovvio che, chi lavora da casa, deve avere a disposizione un servizio di fibra ottica ultraveloce per garantire continuità lavorativa senza interruzioni dovute a cadute di velocità di connessione.

Sicuramente non mancano le offerte online dei vari gestori di telefonia fissa, ma non tutte sono all’insegna della convenienza sia in termini di canone mensile e sia in termini di efficienza.

Attualmente, l’offerta fibra più conveniente è quella di Fastweb. Vediamola nei dettagli.

Ecco l’offerta Fastweb per chi lavora in smart working

In questo 2023 appena iniziato, chi verrà mandato a lavorare in smart working deve immediatamente cambiare gestore e passare a Fastweb Casa Light per assicurarsi la connessione Internet ultraveloce.

Il costo mensile di questa offerta è a 26,95 euro, la quale è stata pensata per chi sfrutta perennemente la linea fissa per lavoro ma anche per divertimento o svago. Per attivarla, basta accedere QUI.

E i servizi compresi nell’offerta? Ecco quali sono:

internet illimitato ultraveloce su rete FTTH oppure con la migliore tecnologia disponibile;

su rete FTTH oppure con la migliore tecnologia disponibile; chiamate a consumo ;

; attivazione linea ;

; corsi Fastweb Digital Academy ;

; modem FASTGate.

I costi inerenti all’attivazione della linea sono compresi nel costo mensile. Per quanto riguarda, invece, le chiamate a consumo, il costo è di 15 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

L’aspetto molto interessante di questa offerta è la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 30 giorni, terminati i quali è possibile scegliere di restare o meno col gestore.

In quest’ultimo caso, è necessario richiedere la disattivazione della linea e il rimborso di tutti i costi che sono stati sostenuti durante il primo mese.

