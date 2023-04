L’offerta Hostinger a meno di 3 euro sta per scadere: abbonati ora

Se vuoi che il tuo sito Web sia veloce e molto reattivo, devi scegliere un piano di hosting efficace e di qualità. L’ offerta Hostinger attuale è quella che fa per te in tal senso.

Potrai contare su tutti gli strumenti utili per gestire i contenuti forniti da un servizio hosting web tra i migliori del settore.

La promo attuale di Hostinger prevede l’accesso al piano Premium Web Hosting a un prezzo veramente irrisorio: 2,99 euro al mese.

Se a questo aggiungi 3 mesi gratis, possibili soltanto con l’attivazione dell’abbonamento di 48 mesi, diventa un’occasione che non puoi lasciarti sfuggire. Se ti fai due conti, lo sconto applicato sul costo pieno è del 75%.

Cosa ti offre questo piano di abbonamento? L’accesso a un dominio gratuito, la possibilità di gestire fino a 100 siti Web e 100 GB di memoria SSD.

Sono presenti funzionalità più specifiche per WordPress, come l’Accelerazione WordPress e WordPress gestito, il cui obiettivo è quello di migliorare ulteriormente il servizio.

Per attivare l’offerta Hostinger, devi soltanto cliccare sul link qui sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.