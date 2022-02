Logitech e Mac con Apple Silicon, supporto in arrivo

Ben presto gli utenti che posseggono un Mac dotato di chip Apple Silicon e che usano pure accessori e periferiche a marchio Logitech potranno beneficiare di un’esperienza più fluida, di prestazioni migliori e di maggiore autonomia, grazie all’arrivo per i computer dell’azienda di Cupertino con processore proprietario M1, M1 Pro, M1 Max e future versioni del pacchetto di driver e software del produttore svizzero.

Logitech Option+: la beta introduce il supporto ai chip Apple Silicon

Si tratta, per la precisione, di Logitech Option+ e consente all’utente di personalizzare la configurazione di mouse, tastiere e altri prodotti a marchio Logitech in abbinamento ai computer, sia quelli con sistema operativo Windows che con macOS. Per il momento, il supporto ad Apple Silicon non è stato ancora implementato nella versione finale del software ed è disponibile solo nella beta 0.90, ma rappresenta comunque un gran bel passo avanti.

Da notare che il primo Mac con Apple Silicon M1 risale a novembre del 2020 e che la prossima generazione dovrebbe fare capolino sul mercato a stretto giro, ma nonostante tutto sino ad ora i possessori di prodotti Logitech di qualsiasi fascia di prezzo hanno dovuto convivere con bug o malfunzionamenti di vario genere originati dal software di controllo delle apparecchiature.

Va altresì tenuto conto del fatto che Logi Option+ è la nuova versione di software e driver che va a sostituire Logitech Option. L’azienda ha anticipato che la nuova applicazione risulta essere più facile da impiegare e che quando verrà rilasciata per tutti in versione stabile andrà ad offrire molteplici funzionalità aggiuntive.