Logitech Ergo M575: il mouse wireless con trackball è al MINIMO su Amazon

Il mouse Logitech Ergo M575 è progettato con una forma ergonomica accompagnata da una speciale trackball pensata per migliorare la postura e facilitare il lavoro al PC anche dopo diverse ore consecutive. Oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon al minimo storico di 31,59 euro invece del prezzo ufficiale di 58,99.

Logitech Ergo M575: le caratteristiche del mouse con trackball

Il Logitech Ergo M575 è un mouse trackball wireless che punta ad offrire un comfort eccezionale e un controllo preciso del cursore, ideale per chi passa molte ore al computer. La sua forma ergonomica e scolpita si adatta naturalmente alla mano, permettendo di mantenere mano e braccio in una posizione rilassata, riducendo così lo stress muscolare.

La trackball integrata permette di ottenere una lettura accurata e un controllo del cursore senza pari su qualsiasi superficie con una velocità che puoi regolare personalmente tramite il software Logitech Options.

Un mouse del genere nasce per soddisfare le esigenze di utilizzo in ambienti di lavoro ristretti o scrivanie affollate, poiché non richiede movimento. Puoi posizionarlo accanto alla tastiera e utilizzarlo comodamente sia con un desktop che con un laptop.

Il Logitech Ergo M575 può essere utilizzato sia in Bluetooth sia tramite il ricevitore USB, che ti offre una connessione stabile e senza interruzioni fino a una distanza di 10 metri. Il mouse è inoltre compatibile con diversi sistemi operativi dandoti la massima flessibilità.

Impressionante infine la durata della batteria con fino a 24 mesi di utilizzo con una singola batteria AA inclusa nella confezione. Con comandi intuitivi e comodi e la rotella di scorrimento ad alta precisione, è un mouse completo ed ergonomico che migliorerà il tuo lavoro. Acquistalo adesso a soli 31,59 euro invece di 58,99.