Logitech G Cloud: la console portatile per il cloud gaming in super sconto (-25%)

Per la settimana del Black Friday di Amazon è in sconto al minimo storico anche Logitech G Cloud, la console portatile da 7 pollici con batteria a lunga durata e pensata per sfruttare al meglio gli abbonamenti in cloud come Xbox Game Pass Ultimate, GeForce NOW o per giocare da remoto con SteamLink e altri ancora. Il prezzo in offerta è di soli 299 euro invece di 399, con spedizione Prime, consegna immediata e pagamento rateale attivabile al checkout.

Logitech G Cloud: giochi dove vuoi a centinaia di titoli in cloud

Logitech G Cloud è una console portatile incentrata principalmente sul Cloud Gaming: il suo equipaggiamento hardware è quindi pensato per sfruttare al meglio piattaforme come Xbox Cloud Gaming (tramite Game Pass Ultimate) e NVIDIA GeForce NOW con cui accedere a centinaia di giochi di ultima generazione fino a 1080p e 60fps senza download o aggiornamenti.

Essendo una console basata su Android, inoltre, hai anche il supporto Google Play Store con un mondo di applicazioni e servizi aggiuntivi. In pratica può funzionarti anche da tablet.

Sì perché il display Full HD da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 60Hz e formato 16:9 è touchscreen e ti permette di immergerti al meglio nelle tue avventure preferite. Come anticipato, Logitech G Cloud supporta anche il gaming remoto grazie a funzioni come l’app Xbox Remote Play e Steam Link, che ti permettono di giocare ai tuoi titoli preferiti direttamente dalla tua libreria personale.

La console ha un peso di soli 463 grammi e un design ergonomico dotato di feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili: pensata quindi per offriti comfort e precisione durante lunghe sessioni di gioco. La batteria ha una durata eccezionale di oltre 12 ore.

Con supporto al WiFi a 5Ghz e processore ottimizzato per ridurre la latenza, con Logitech G Cloud avrai un gaming in streaming semplicemente perfetto. Acquistala adesso in sconto a soli 299 euro invece di 399.