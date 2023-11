Logitech G502 Hero: mouse da gaming in MEGA SCONTO su Amazon (-52%)

Per aggiornare la tua postazione da gioco oggi non poteva esserci occasione migliore perché il mouse da gaming Logitech G502 Hero è in sconto su Amazon con un fantastico risparmio del 52%: in soldoni, questo significa che lo pagherai soltanto 45 euro invece di 92,99. Sei ancora qui a pensarci?

Logitech G502 Hero: le caratteristiche

Il Logitech G502 Hero è equipaggiato con il sensore ottico HERO, che offre un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. In questo modo affronti ogni sfida con una precisione di gioco senza precedenti.

Con 11 pulsanti programmabili e la rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità, hai il controllo totale delle tue impostazioni di gioco. Adatta il mouse alle tue esigenze e ottimizza le tue prestazioni in ogni sessione di gioco.

Il Logitech G502 Hero offre inoltre la possibilità di regolare il peso del mouse in base al tuo stile di gioco. Aggiungi fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento, garantendoti il massimo comfort durante le tue lunghe sessioni di gioco.

La tecnologia Logitech G LIGHTSYNC ti permette di personalizzare completamente l’illuminazione RGB del mouse, sincronizzandola con il tuo stile di gioco. Crea l’atmosfera perfetta per le tue sessioni di gioco con una luce che si adatta al tuo umore.

Il sistema di tensionamento meccanico integrato nei pulsanti sinistro e destro assicura clic precisi e comandi rapidi, garantendo una risposta istantanea alle tue azioni di gioco.

Rinnova la tua esperienza di gioco con il Logitech G502 Hero a soli 45 euro su Amazon. Approfitta subito di questo incredibile sconto del 52% e goditi prestazioni di gioco senza compromessi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.