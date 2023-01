Logitech K380: la tastiera Bluetooth più amata al 50% di sconto

Logitech K380 è la tastiera Bluetooth più amata. Non solo si tratta di un ottimo dispositivo per la digitazione, utile perché particolarmente portatile, ma è anche estremamente economico grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo. Addirittura, su Amazon acquisti questa tastiera al 50% di sconto. Mettila nel carrello a soli 29 euro, invece di 59 euro. Si tratta di un’ottima occasione da non perdere.

Affrettati prima che le scorte finiscano in sold out. Grazie a questo dispositivo potrai digitare su qualsiasi computer, tablet, smartphone e smart TV. Potrai accoppiarne fino a un massimo di tre, passando da uno all’altro con un semplice clic. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android e iOS, è estremamente universale ed efficiente. Non ti deluderà mai e sarà sempre al tuo fianco grazie alle sue dimensioni ridotte.

Logitech K380: la tastiera portatile easy-switch è in super offerta

Approfitta subito dell’offerta Amazon prima che gli ultimi pezzi si esauriscano. Logitech K380 è la tastiera per digitazione portatile Bluetooth compatta e leggera. Potrai portarla sempre con te e trasferirla in ogni stanza della casa. Grazie alla tecnologia easy-switch puoi connettere fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Per collegarla ti basterà premere uno dei pulsanti che hai destinato per quel dispositivo.

Mettila subito nel carrello a soli 29 euro, invece di 59 euro. Sappi però che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

