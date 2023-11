Logitech K380: la tastiera top a prezzo folle per il Black Friday

Sei pronto a scrivere comodamente su tutti i tuoi dispositivi mobili e non? Con la Tastiera Logitech K380 hai una compagna sempre pronta e disponibile per migliorare la tua produttività. Connettila a computer, smartphone, tablet e perfino smart TV. Grazie alla connettività Bluetooth è compatibile con la maggior parte dei dispositivi. Puoi abbinarne fino a 3 passando da uno all’altro grazie a Easy-Switch. Oggi la acquisti a soli 29,99 euro, invece di 36,99 euro. Se sei cliente Prime la consegna è gratuita.

Tastiera Logitech K380: una vera alleata alla scrittura

Scegli la Tastiera Logitech K380 come alleata alla tua scrittura. Avrai un supporto sempre pronto a connettersi per assicurarti una digitazione veloce e rapida. Perfettamente integrata con tutti i device, ogni tasto è distanziato per garantirti il massimo comfort e la migliore produttività. Ti arriva nella sua pratica confezione con incluse due batterie, pronta all’uso.

Mettila in carrello a soli 29,99 euro, invece di 36,99 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

