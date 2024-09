Logitech Lift: mouse ergonomico verticale in maxi offerta (-39%)

Tra gli affari del giorno su Amazon ti segnaliamo l’interessante offerta del 39% attiva su Logitech Lift: un mouse ergonomico verticale compatibile con diversi sistemi operativi che puoi acquistare a soli 49,99 euro invece di 81,99. Il modo migliore per scoprire una soluzione comoda ed efficace anche per lunghe sessioni di lavoro.

Logitech Lift: il mouse che non stressa il polso

Il mouse in questione si distingue infatti per per il suo design verticale a 57 gradi, che riduce la tensione sui polsi e favorisce una posizione più naturale dell’avambraccio. Questo si traduce in meno stress sulle articolazioni e più benessere durante le tue sessioni di lavoro.

La morbida impugnatura e il comodo appoggio per il pollice ti permettono di affaticare meno la meno, se non annullare del tutto questa fastidiosa sensazione, dandoti un livello di comfort sempre elevato. I click silenziosi e i pulsanti personalizzabili ti consentono di lavorare in modo fluido e senza distrazioni, mentre la SmartWheel offre uno scorrimento impeccabile, facilitando la navigazione tra documenti e pagine web.

Questo mouse è stato certificato da degli ergonomisti esperti, quindi è stato sviluppato e testato per essere certi che risponda agli standard più alti in tal senso. Si collega facilmente tramite Bluetooth o l’adattatore USB Logi Bolt, compatibile con un’ampia gamma di sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux. E la batteria dura due anni.

Realizzato anche con plastica riciclata per un occhio all’ambiente, il Logitech Lift è la scelta perfetta per migliorare le tue sessioni di lavoro: acquistalo adesso in sconto a soli 49,99 euro invece di 81,99.