Un anno di autonomia per il nuovo mouse wireless Logitech M196

Nel catalogo del brand svizzero di certo non mancano le alternative, per chi cerca un mouse wireless, ma si segnala una new entry: Logitech M196 è il modello appena presentato e già in vendita. Compatto, economico e basato sulla connettività Bluetooth Low Energy, ha nell’autonomia uno dei suoi principali punti di forza.

Logitech M196: compatto e con grande autonomia

Può infatti contare su ben 12 mesi di durata della batteria (di tipo AA, già installata all’acquisto). Ha un design simmetrico, così da poter essere utilizzato senza problemi anche dai mancini, il sensore ottico da 1.000 dpi in dotazione funziona su quasi tutte le superfici, due pulsanti, una rotella di scorrimento centrale ed è realizzato tenendo conto dei criteri di sostenibilità, impiegando plastica riciclata post-consumo certificata per tutte le sue parti. Ecco quanto si legge nel comunicato stampa giunto in redazione.

Logitech si impegna a creare un mondo più equo e positivo dal punto di vista climatico, lavorando attivamente per ridurre il proprio impatto sulle emissioni di carbonio. Tutti i prodotti Logitech sono certificati carbon neutral e utilizzano energia rinnovabile, ove possibile, durante la produzione.

Le dimensioni sono pari a 100 millimetri di altezza, 60 millimetri di larghezza e 38 millimetri di profondità, il peso si attesta a 76 grammi con batteria inclusa. Il nuovo mouse wireless Logitech M196 è già in vendita al prezzo consigliato di 12,99 euro, nelle colorazioni Grafite, Bianco sporco e Rosa.

Si tratta dunque di un modello votato alla mobilità, da utilizzare nel quotidiano sulla scrivania, ma pronto a seguire l’utente durante gli spostamenti. Dalla scheda tecnica leggiamo la compatibilità con Windows e macOS, ma trattandosi di un modello che basa il proprio funzionamento sullo standard Bluetooth immaginiamo che il supporto possa risultare esteso anche ad altre piattaforme.